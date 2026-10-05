Türkiye'nin En Ünlü Dinleme Tesislerinden Birinin Ortağı Yusuf Akdoğan Hayatını Kaybetti
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iş dünyasının tanınan isimlerinden Berceste Tesisleri ortağı Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Akdoğan, bölgedeki ticari faaliyetleriyle tanınan isimler arasında yer alıyordu. Akdoğan, tesislerinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
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Akdoğan tesislerinde aniden fenalaştı.
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Doktorlar Akdoğan'ı kurtaramadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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