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Türkiye'nin En Ünlü Dinleme Tesislerinden Birinin Ortağı Yusuf Akdoğan Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin En Ünlü Dinleme Tesislerinden Birinin Ortağı Yusuf Akdoğan Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 17:35
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iş dünyasının tanınan isimlerinden Berceste Tesisleri ortağı Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Akdoğan, bölgedeki ticari faaliyetleriyle tanınan isimler arasında yer alıyordu. Akdoğan, tesislerinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

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Akdoğan tesislerinde aniden fenalaştı.

Akdoğan tesislerinde aniden fenalaştı.

59 yaşındaki Akdoğan, Berceste'nin Gümüşova mevkisindeki tesislerinde bulunduğu sırada aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akdoğan için sağlık ekiplerine haber verildi ve ihbar üzerine tesise gelen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Doktorlar Akdoğan'ı kurtaramadı.

Doktorlar Akdoğan'ı kurtaramadı.

Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akdoğan'ın hastaneye ulaştırıldığında kalbi durdu, doktorların yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Durumu ağır olan Akdoğan acil olarak anjiyoya alındı, ancak operasyon sırasında durumu yeniden ağırlaştı ve doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdoğan için Düzce'de cenaze namazı kılındı ve törene çok sayıda kişi katılarak son görevini yerine getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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