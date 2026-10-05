Türkiye'nin En Ünlü Dinleme Tesislerinden Birinin Ortağı Yusuf Akdoğan Hayatını Kaybetti

Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akdoğan'ın hastaneye ulaştırıldığında kalbi durdu, doktorların yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Durumu ağır olan Akdoğan acil olarak anjiyoya alındı, ancak operasyon sırasında durumu yeniden ağırlaştı ve doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdoğan için Düzce'de cenaze namazı kılındı ve törene çok sayıda kişi katılarak son görevini yerine getirdi.