Türk Sinemasının Altın Çocuğu Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936'da Kayseri'de doğdu. Babası pilot Remzi Arsoy, amcası ise Türk musikisinin önemli bestekârlarından Yesari Asım Arsoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başladı.

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957'de 'Kara Günlerim' filmiyle sinemaya adım attı. Ardından 'Kelepçe' ve kendisini geniş kitlelere tanıtan 'Samanyolu' filmlerinde rol aldı. Yönetmen Halit Refiğ'in taktığı 'Altın Çocuk' lakabı, kariyeri boyunca adıyla özdeşleşti.

Jön rolleriyle hafızalara kazınan Arsoy, Belgin Doruk ile pek çok filmde başrolü paylaştı ve bu ikili Yeşilçam'ın en sevilen çiftlerinden biri oldu. Döneminin en büyük rakibi olarak görülen Ayhan Işık ile de yakın bir dostluk kurdu. Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapan Arsoy, hem başrolünü üstlendiği hem de yapımcılığını yaptığı 'Şafak Bekçileri' ile Türk sinemasının kült yapımları arasına girdi.

Göksel Arsoy, 1961'de Soley Arsoy ile evlendi. Çiftin Gökhan ve Aşkım adında iki oğlu oldu. Usta oyuncu, bu yılın mart ayında 90. yaş gününü ailesiyle birlikte kutlamıştı.