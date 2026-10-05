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Türk Sinemasının Altın Çocuğu Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti

Türk Sinemasının Altın Çocuğu Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 13:34
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy hayatını kaybetti. 'Altın Çocuk' lakabıyla tanınan ünlü oyuncu, 5 Ekim 2026 sabahı 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberi oğlu Aşkım Arsoy duyurdu.

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Göksel Arsoy hayatını kaybetti.

Göksel Arsoy hayatını kaybetti.
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Ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapan oğlu Aşkım Arsoy, babasının yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Arsoy'un ciddi bir sağlık sorunu olmadığını, ancak gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle hareketinin azaldığını ve bu süreçte zayıfladığını belirten Aşkım Arsoy, babasının son zamanlarda halsiz olduğunu ve sabah uykusunda, hiç acı çekmeden vefat ettiğini aktardı. Usta oyuncunun cenazesinin çarşamba günü toprağa verilmesi bekleniyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden biriydi

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden biriydi

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936'da Kayseri'de doğdu. Babası pilot Remzi Arsoy, amcası ise Türk musikisinin önemli bestekârlarından Yesari Asım Arsoy'du. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başladı.

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957'de 'Kara Günlerim' filmiyle sinemaya adım attı. Ardından 'Kelepçe' ve kendisini geniş kitlelere tanıtan 'Samanyolu' filmlerinde rol aldı. Yönetmen Halit Refiğ'in taktığı 'Altın Çocuk' lakabı, kariyeri boyunca adıyla özdeşleşti.

Jön rolleriyle hafızalara kazınan Arsoy, Belgin Doruk ile pek çok filmde başrolü paylaştı ve bu ikili Yeşilçam'ın en sevilen çiftlerinden biri oldu. Döneminin en büyük rakibi olarak görülen Ayhan Işık ile de yakın bir dostluk kurdu. Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapan Arsoy, hem başrolünü üstlendiği hem de yapımcılığını yaptığı 'Şafak Bekçileri' ile Türk sinemasının kült yapımları arasına girdi.

Göksel Arsoy, 1961'de Soley Arsoy ile evlendi. Çiftin Gökhan ve Aşkım adında iki oğlu oldu. Usta oyuncu, bu yılın mart ayında 90. yaş gününü ailesiyle birlikte kutlamıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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