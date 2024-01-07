Saatler Süren Uçak Yolculuklarında Hangi Besinleri Tüketmeliyiz?
Saatler Süren Uçak Yolculuklarında Hangi Besinleri Tüketmeliyiz?
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/travel/news/...
Kıtalararası uçak yolculukları saatler sürebiliyor. Bu yüzden her halükarda acıkıyoruz. Peki daha iyi bir yolculuk deneyimi yaşamak için uçak yolculuklarında ne yemeliyiz ve ne yememeliyiz?
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Uçak seyahatleri bazılarımızın vazgeçilmezi. Bazen bir iş seyahati bazen de kısa bir tatil derken birçoğumuz uçağa biniyoruz.
Saatlerce süren yolculuklarda da karnımız kazınıyor tabii. Peki uçakta ne yememeliyiz?
"Birçok beslenme uzmanı zencefilin mideyi yatıştırmada harika olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle zencefil yemek ya da zencefilli ve limonlu bir çay tüketmek uçuş öncesi mantıklı bir seçenek olabilir."
"İndiğinizde ise yediğiniz besinlerin sağlıklı olmasına dikkat edin. Meyve ya da bol proteinli besinler mantıklı bir seçenek olabilir."
Su içmek de son derece önemli. Vallois, uçuş esnasında küçük küçük de olsa su içmenin önemli olduğunu dile getiriyor.
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Su içmenin önemi aslında havadaki nemin yukarıda çok daha kuru olması.
Vallois, "vücudunuzu etrafta dolaşarak ve basit esneme hareketleri yaparak hareket ettirmenizi" öneriyor.
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