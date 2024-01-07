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Saatler Süren Uçak Yolculuklarında Hangi Besinleri Tüketmeliyiz?

Saatler Süren Uçak Yolculuklarında Hangi Besinleri Tüketmeliyiz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 11:16

Kıtalararası uçak yolculukları saatler sürebiliyor. Bu yüzden her halükarda acıkıyoruz. Peki daha iyi bir yolculuk deneyimi yaşamak için uçak yolculuklarında ne yemeliyiz ve ne yememeliyiz?

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/travel/news/...
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Uçak seyahatleri bazılarımızın vazgeçilmezi. Bazen bir iş seyahati bazen de kısa bir tatil derken birçoğumuz uçağa biniyoruz.

Uçak seyahatleri bazılarımızın vazgeçilmezi. Bazen bir iş seyahati bazen de kısa bir tatil derken birçoğumuz uçağa biniyoruz.

Saatlerce süren yolculuklarda da karnımız kazınıyor tabii. Peki uçakta ne yememeliyiz?

Saatlerce süren yolculuklarda da karnımız kazınıyor tabii. Peki uçakta ne yememeliyiz?

Wizz Air'in İletişim Başkanı, Tamara Vallois uçaktaki basıncın vücudumuzdaki gazın genişlemesine sebep olduğunu açıkladı. Bu nedenle uçuş esnasında midemizde bazı 'ilginç' şeyler hissedebiliyormuşuz.

"Birçok beslenme uzmanı zencefilin mideyi yatıştırmada harika olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle zencefil yemek ya da zencefilli ve limonlu bir çay tüketmek uçuş öncesi mantıklı bir seçenek olabilir."

"Birçok beslenme uzmanı zencefilin mideyi yatıştırmada harika olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle zencefil yemek ya da zencefilli ve limonlu bir çay tüketmek uçuş öncesi mantıklı bir seçenek olabilir."

"İndiğinizde ise yediğiniz besinlerin sağlıklı olmasına dikkat edin. Meyve ya da bol proteinli besinler mantıklı bir seçenek olabilir."

"İndiğinizde ise yediğiniz besinlerin sağlıklı olmasına dikkat edin. Meyve ya da bol proteinli besinler mantıklı bir seçenek olabilir."

Bununla birlikte ne kadar aç olursanız olun tuzlu yiyecekler tüketmemeniz öneriliyor. Cips ve işlenmiş et bu açıdan iyi bir seçenek olmayabilir.

Su içmek de son derece önemli. Vallois, uçuş esnasında küçük küçük de olsa su içmenin önemli olduğunu dile getiriyor.

Su içmek de son derece önemli. Vallois, uçuş esnasında küçük küçük de olsa su içmenin önemli olduğunu dile getiriyor.
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Su içmenin önemi aslında havadaki nemin yukarıda çok daha kuru olması.

Su içmenin önemi aslında havadaki nemin yukarıda çok daha kuru olması.

Uçak yolculukları vücudunuzu 'sertleşmiş' hissettirebilir.

Vallois, "vücudunuzu etrafta dolaşarak ve basit esneme hareketleri yaparak hareket ettirmenizi" öneriyor.

Vallois, "vücudunuzu etrafta dolaşarak ve basit esneme hareketleri yaparak hareket ettirmenizi" öneriyor.

Bu uçuş sonrası vücutta oluşabilecek potansiyel ağrıların önüne geçiyormuş. Ayrıca bacaklara dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor.

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