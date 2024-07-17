Ryan Gosling, Türk Hamamında Yaşadığı Korkunç Deneyimi Anlattı

Ryan Gosling'in 2016 yılında katıldığı bir programda Türk hamamıyla ilgili ilginç hatırasını dinlemeye hazır mısınız? Ünlü oyuncu yeni filminin vizyona girdiği hafta Graham Norton'ın programında izleyenleri gülmekten yerlere yatırmıştı. Gelin o tellaklı hikayeye hep birlikte kulak verelim.