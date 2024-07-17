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Ryan Gosling, Türk Hamamında Yaşadığı Korkunç Deneyimi Anlattı

Ryan Gosling, Türk Hamamında Yaşadığı Korkunç Deneyimi Anlattı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 15:50

Ryan Gosling'in 2016 yılında katıldığı bir programda Türk hamamıyla ilgili ilginç hatırasını dinlemeye hazır mısınız? Ünlü oyuncu yeni filminin vizyona girdiği hafta Graham Norton'ın programında izleyenleri gülmekten yerlere yatırmıştı. Gelin o tellaklı hikayeye hep birlikte kulak verelim.

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Başrolünde Russell Crowe ve Ryan Gosling'in oynadığı 'The Nice Guys' filmi 2016 yılında vizyona girmişti. Filmde Russell Crowe'u kiralık katil, Ryan Gosling'i ise özel dedektif rolünde izlemiştik.

Başrolünde Russell Crowe ve Ryan Gosling'in oynadığı 'The Nice Guys' filmi 2016 yılında vizyona girmişti. Filmde Russell Crowe'u kiralık katil, Ryan Gosling'i ise özel dedektif rolünde izlemiştik.

Film gerilimli ve komik sahneleriyle o dönem hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler tarafından çok beğenilmişti. Ama geriye dönüp baktığımızda tek gerilim ve komedi filmde yaşanmamış!

Film gerilimli ve komik sahneleriyle o dönem hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler tarafından çok beğenilmişti. Ama geriye dönüp baktığımızda tek gerilim ve komedi filmde yaşanmamış!

Russell Crowe ile Ryan Gosling, filmin vizyona gireceği hafta The Graham Norton Show programına katılmıştı. Sunucu Ryan Gosling'e eski bir röportajına atıfta bulunarak Türk masajı yaptırıp yaptırmadığını sormuştu.

Gelin hep birlikte Ryan Gosling'in Türk hamamında tellağın elinden pardon göbeğinden neler çektiğinin hikayesini hep birlikte izleyelim.

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