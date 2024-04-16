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"Rüzgarı Esti" Cumhurbaşkanıyla Aralarındaki Gerginlik İddialarına Mehmet Şimşek'ten Net Yanıt

"Rüzgarı Esti" Cumhurbaşkanıyla Aralarındaki Gerginlik İddialarına Mehmet Şimşek'ten Net Yanıt

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.04.2024 - 15:16

Mayıs 2023 seçimleri sonrasında göreve gelen Mehmet Şimşek, görevi teslim alırken konuşmasındaki gibi 'rasyonel' yolları tercih ederken, devraldığı ekonomik durumun sorunlu olması nedeniyle fatura da ağırlıklı vatandaşa kesiliyor. Şimşek'in göreve gelmesi sonrası Mart 2024 seçimleri bir sınav niteliğine dönüşürken, partisinin tarihi boyunca ilk kez sandıktan 2. çıkmasıyla da gözler üzerine dönmüştü. Seçimlerden bu yana bitmeyen kulisler karşısında Mehmet Şimşek, bir kez daha sessizliğini bozdu.

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Mart 2024 yerel seçimlerinden, AK Parti tarihinde ilk kez liderliğini kaybederken, hemen gözler sorunlu olan en önemli alan yani ekonomiye döndü.

Mart 2024 yerel seçimlerinden, AK Parti tarihinde ilk kez liderliğini kaybederken, hemen gözler sorunlu olan en önemli alan yani ekonomiye döndü.

Günlerce Mehmet Şimşek kulisleri yapılsa da Erdoğan seçim gecesi balkon konuşmasında gerekenleri söylemişti.

Günlerce Mehmet Şimşek kulisleri yapılsa da Erdoğan seçim gecesi balkon konuşmasında gerekenleri söylemişti.

Kulislerde Mehmet Şimşek'in göreve geldiği Mayıs 2023 sonrasında ekonomide oluşturduğu tablodan sıklıkla bahsedildi.

Kulislerde Mehmet Şimşek'in göreve geldiği Mayıs 2023 sonrasında ekonomide oluşturduğu tablodan sıklıkla bahsedildi.

Mayıs 2023 öncesinde ekonomide gelinen nokta ve Mehmet Şimşek'in de yöntemleri ekonomi bilenler için sürpriz değildi. 

TV100'de 'Bayram bitti, artık Mehmet Şimşek rüzgârı esecek! Sürprizlere hazır olun' başlıklı bir yazı kaleme alan iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Fuat Uğur, Erdoğan ile Mehmet Şimşek'in ilişkisinin seçime günler kala kopma noktasına geldiğini yazdı.

Mehmet Şimşek'in bakanlığını masaya koyduğunu belirten Uğur, yurt dışından da Şimşek'e yönelik desteğin olduğunu belirtirken, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu kulis bilgisini yalanladı.

Mehmet Şimşek'in bakanlığını masaya koyduğunu belirten Uğur, yurt dışından da Şimşek'e yönelik desteğin olduğunu belirtirken, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu kulis bilgisini yalanladı.

"Rüzgarı esecek" diye yazıda bahsedilen Bakan Mehmet Şimşek'ten de açıklama gecikmedi.

"Rüzgarı esecek" diye yazıda bahsedilen Bakan Mehmet Şimşek'ten de açıklama gecikmedi.
twitter.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başından beri tam destek verdiği programı daha da güçlendireceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başından beri tam destek verdiği programı daha da güçlendireceklerini söyledi.
twitter.com

Şimşek, 'Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var' dedi.

Şimşek şöyle devam etti:

'Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.'

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