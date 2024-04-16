"Rüzgarı Esti" Cumhurbaşkanıyla Aralarındaki Gerginlik İddialarına Mehmet Şimşek'ten Net Yanıt
"Rüzgarı Esti" Cumhurbaşkanıyla Aralarındaki Gerginlik İddialarına Mehmet Şimşek'ten Net Yanıt
Mayıs 2023 seçimleri sonrasında göreve gelen Mehmet Şimşek, görevi teslim alırken konuşmasındaki gibi 'rasyonel' yolları tercih ederken, devraldığı ekonomik durumun sorunlu olması nedeniyle fatura da ağırlıklı vatandaşa kesiliyor. Şimşek'in göreve gelmesi sonrası Mart 2024 seçimleri bir sınav niteliğine dönüşürken, partisinin tarihi boyunca ilk kez sandıktan 2. çıkmasıyla da gözler üzerine dönmüştü. Seçimlerden bu yana bitmeyen kulisler karşısında Mehmet Şimşek, bir kez daha sessizliğini bozdu.
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Mart 2024 yerel seçimlerinden, AK Parti tarihinde ilk kez liderliğini kaybederken, hemen gözler sorunlu olan en önemli alan yani ekonomiye döndü.
Günlerce Mehmet Şimşek kulisleri yapılsa da Erdoğan seçim gecesi balkon konuşmasında gerekenleri söylemişti.
Kulislerde Mehmet Şimşek'in göreve geldiği Mayıs 2023 sonrasında ekonomide oluşturduğu tablodan sıklıkla bahsedildi.
Mehmet Şimşek'in bakanlığını masaya koyduğunu belirten Uğur, yurt dışından da Şimşek'e yönelik desteğin olduğunu belirtirken, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu kulis bilgisini yalanladı.
"Rüzgarı esecek" diye yazıda bahsedilen Bakan Mehmet Şimşek'ten de açıklama gecikmedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başından beri tam destek verdiği programı daha da güçlendireceklerini söyledi.
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