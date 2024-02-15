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Rusya'nın Yapay Zekası GigaChat Tıp Sınavını Geçti! ChatGPT'ye Rakip Olarak Çıkmıştı

Rusya'nın Yapay Zekası GigaChat Tıp Sınavını Geçti! ChatGPT'ye Rakip Olarak Çıkmıştı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.02.2024 - 21:41

Rusya'nın en büyük finans kuruluşu olan Sberbank, GigaChat adlı bir yapay zeka uygulaması geliştirmişti. Uygulama, tıp fakültesi mezunlarına yönelik bir sınavı başarıyla geçti.

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Russia Today'in haberine göre, ülkenin önde gelen finans kuruluşu Sberbank, yapay zeka tabanlı sohbet botu GigaChat'in tıp öğrencilerinin yeterlilik sınavını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Russia Today'in haberine göre, ülkenin önde gelen finans kuruluşu Sberbank, yapay zeka tabanlı sohbet botu GigaChat'in tıp öğrencilerinin yeterlilik sınavını başarıyla tamamladığını duyurdu.

GigaChat'in 100 soruluk testte yüzde 82'lik başarı yakaladığı belirtilirken cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum alanlarında üç ayrı vakayla ilgili sözlü sınavı da başarıyla geçtiği ifade edildi.

Başarının yaratıcıları, algoritmanın doğru bir şekilde test edilebilmesi için altı aylık bir eğitim periyodunu tamamladıklarını belirtti.

Başarının yaratıcıları, algoritmanın doğru bir şekilde test edilebilmesi için altı aylık bir eğitim periyodunu tamamladıklarını belirtti.

Bu süre boyunca, Rusya'da tıp eğitimi alan öğrencilerin kullandığı makaleler ve ders kitaplarından faydalandıkları vurgulandı.

Son dönemlerde sadece bankacılık hizmetleriyle değil, aynı zamanda teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiren Sberbank, hizmetini ChatGPT'ye rakip olarak öne çıkarıyor.

Son dönemlerde sadece bankacılık hizmetleriyle değil, aynı zamanda teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiren Sberbank, hizmetini ChatGPT'ye rakip olarak öne çıkarıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki OpenAI şirketinin yapay zeka tabanlı uygulaması ChatGPT'ye rakip platform, Nisan 2023'te kullanıma sunulmuştu.

GigaChat'in sadece sohbet yeteneği ile sınırlı kalmayıp kod yazma ve resim üretme gibi çeşitli yeteneklere de sahip olduğu belirtiliyor.

GigaChat'in sadece sohbet yeteneği ile sınırlı kalmayıp kod yazma ve resim üretme gibi çeşitli yeteneklere de sahip olduğu belirtiliyor.

Platformun kullanıcı sayısı, ocak ayında yapılan açıklamaya göre 2,5 milyonu aşmış durumda.

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