Rusya'nın Yapay Zekası GigaChat Tıp Sınavını Geçti! ChatGPT'ye Rakip Olarak Çıkmıştı
Rusya'nın Yapay Zekası GigaChat Tıp Sınavını Geçti! ChatGPT'ye Rakip Olarak Çıkmıştı
Rusya'nın en büyük finans kuruluşu olan Sberbank, GigaChat adlı bir yapay zeka uygulaması geliştirmişti. Uygulama, tıp fakültesi mezunlarına yönelik bir sınavı başarıyla geçti.
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Russia Today'in haberine göre, ülkenin önde gelen finans kuruluşu Sberbank, yapay zeka tabanlı sohbet botu GigaChat'in tıp öğrencilerinin yeterlilik sınavını başarıyla tamamladığını duyurdu.
Başarının yaratıcıları, algoritmanın doğru bir şekilde test edilebilmesi için altı aylık bir eğitim periyodunu tamamladıklarını belirtti.
Son dönemlerde sadece bankacılık hizmetleriyle değil, aynı zamanda teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiren Sberbank, hizmetini ChatGPT'ye rakip olarak öne çıkarıyor.
GigaChat'in sadece sohbet yeteneği ile sınırlı kalmayıp kod yazma ve resim üretme gibi çeşitli yeteneklere de sahip olduğu belirtiliyor.
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