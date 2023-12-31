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Ruhunuzu Hareketlendirecek En İyi 13 Funk ve Soul Şarkısı

etiket Ruhunuzu Hareketlendirecek En İyi 13 Funk ve Soul Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 05:34

Biraz ruhumuzu dinlendirirken çok keyifli müzik dinleyelim diyorsanız çok ama çok doğru bir içeriktesiniz. Listenize eklemeniz gereken, dinlemeye doyamayacağınız en iyi soul ve funk parçaları!

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1. Prince - Kiss

2. Sharon Jones & The Dap-Kings - 100 Days, 100 Night

3. The Temptations - Ain't Too Proud To Beg

4. Al Green - Let's Stay Together

5. Stevie Wonder - Superstition

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6. Earth, Wind & Fire - September

7. Aretha Franklin - Respect

8. Martin Gaye - Got To Give It Up

9. Jackson 5 - I Want You Back

10. Sly & The Family Stone - Dance To The Music

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11. Parliament - Flashlight

12. Tower of Power - What is Hip

13. The Isley Brothers - Shout

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