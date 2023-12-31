Ruhunuzu Hareketlendirecek En İyi 13 Funk ve Soul Şarkısı
Ruhunuzu Hareketlendirecek En İyi 13 Funk ve Soul Şarkısı
Biraz ruhumuzu dinlendirirken çok keyifli müzik dinleyelim diyorsanız çok ama çok doğru bir içeriktesiniz. Listenize eklemeniz gereken, dinlemeye doyamayacağınız en iyi soul ve funk parçaları!
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1. Prince - Kiss
2. Sharon Jones & The Dap-Kings - 100 Days, 100 Night
3. The Temptations - Ain't Too Proud To Beg
4. Al Green - Let's Stay Together
5. Stevie Wonder - Superstition
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6. Earth, Wind & Fire - September
7. Aretha Franklin - Respect
8. Martin Gaye - Got To Give It Up
9. Jackson 5 - I Want You Back
10. Sly & The Family Stone - Dance To The Music
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11. Parliament - Flashlight
12. Tower of Power - What is Hip
13. The Isley Brothers - Shout
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