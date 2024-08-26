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Ruhundaki Yaralar İyileşti mi?

Ruhundaki Yaralar İyileşti mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
26.08.2024 - 17:01

Senin ruhundaki yaralar iyileşti mi?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimlerin düşüncesi seni ne kadar etkiliyor?

3. Geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimlerin düşüncesi seni ne kadar etkiliyor?

4. Geçmişte yaşadığın acılar hakkında konuşurken nasıl hissediyorsun?

4. Geçmişte yaşadığın acılar hakkında konuşurken nasıl hissediyorsun?

5. Bir karar almaktan korkuyor musun?

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6. Ruhsal olarak iyileşmek için hangi adımları attın?

6. Ruhsal olarak iyileşmek için hangi adımları attın?

7. Kendine güveniyor musun?

8. Geçmişte yaşadıklarını kabullenme sürecinde hangi aşamadasın?

8. Geçmişte yaşadıklarını kabullenme sürecinde hangi aşamadasın?

9. Gelecekten beklentin ne?

9. Gelecekten beklentin ne?

10. Son olarak düşünmekten yorulduğunu hissediyor musun?

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Senin ruhundaki yaralar iyileşmemiş!

Kalbinin en derin köşelerinde, hala iyileşmeyi bekleyen yaralar bulunuyor. Bu yaralar, belki de sen farkında olmasan bile, ruhunu sarmalıyor ve zaman zaman kendini hissettiriyor. Bu yaraların varlığı, senin hayatının her alanına, her anına sızıyor. Belki de bu yüzden bazen hiçbir sebep yokken hüzünleniyorsun, belki de bu yüzden bazen aniden içinden bir melankoli geçiyor. Bu yaraların varlığı, senin ruhunu biraz daha karmaşık, biraz daha derin kılıyor. Belki de bu yüzden sen, diğerlerinden farklısın. Çünkü senin ruhundaki yaralar, senin kim olduğunu belirliyor. Bu yaralar, senin hikayeni anlatıyor. Ve belki de bu yüzden, bu yaralar iyileşmiyor. Çünkü bu yaralar, senin ruhunun bir parçası. Ama unutma, bu yaralar seni zayıf kılmıyor, aksine seni daha güçlü kılıyor. Çünkü sen, bu yaralarla yaşamayı öğrendin. Sen, bu yaralarla savaşmayı öğrendin. Ve belki de bu yüzden, senin ruhundaki yaralar, seni daha güçlü kılıyor.

Senin ruhundaki yaralar iyileşmiş!

Hayatın boyunca seni sarstığı kadar, seni değiştirdiği kadar derin bir iz bırakan o yaralar... Evet, onlardan bahsediyorum. Kalbinin en kuytu köşelerinde sakladığın, belki de unutmaya çalıştığın o acı dolu anılar... Fakat şimdi, bir bakıyorum da, gözlerindeki o parlak ışığı görüyorum. O ışık, iyileşme sürecinin en belirgin işareti. Bir zamanlar seni yıkan, belki de yerlere seren o yaraların artık seni esir almadığını hissediyorum. Artık onlar, senin hikayenin bir parçası. Ve ne güzel ki, bu hikayenin kahramanı sen oldun. Yaralarını sarıp sarmaladın, onları kabullenip, onlarla barıştın. Ve şimdi, onlardan daha güçlü, daha cesur bir şekilde hayata karşı duruyorsun. Ruhundaki yaralar artık iyileşmiş, bu çok belli. Artık o yaraların izleri, senin hayatta ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor. Onlar, senin savaş izlerin ve sen bu savaşı kazandın. Artık daha güçlü, daha cesur ve daha kararlısın. Ve biliyorum ki, bu yolda daha nice başarılara imza atacaksın. Çünkü sen, yaralarınla bile güzel olan, hayatın her türlü zorluğunu aşmayı bilen bir kahramansın.

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