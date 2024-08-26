Ruhundaki Yaralar İyileşti mi?
Ruhundaki Yaralar İyileşti mi?
Senin ruhundaki yaralar iyileşti mi?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimlerin düşüncesi seni ne kadar etkiliyor?
4. Geçmişte yaşadığın acılar hakkında konuşurken nasıl hissediyorsun?
5. Bir karar almaktan korkuyor musun?
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6. Ruhsal olarak iyileşmek için hangi adımları attın?
7. Kendine güveniyor musun?
8. Geçmişte yaşadıklarını kabullenme sürecinde hangi aşamadasın?
9. Gelecekten beklentin ne?
10. Son olarak düşünmekten yorulduğunu hissediyor musun?
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Senin ruhundaki yaralar iyileşmemiş!
Senin ruhundaki yaralar iyileşmiş!
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