Ruhundaki Yaralar İyileşti mi?

Hayatın boyunca seni sarstığı kadar, seni değiştirdiği kadar derin bir iz bırakan o yaralar... Evet, onlardan bahsediyorum. Kalbinin en kuytu köşelerinde sakladığın, belki de unutmaya çalıştığın o acı dolu anılar... Fakat şimdi, bir bakıyorum da, gözlerindeki o parlak ışığı görüyorum. O ışık, iyileşme sürecinin en belirgin işareti. Bir zamanlar seni yıkan, belki de yerlere seren o yaraların artık seni esir almadığını hissediyorum. Artık onlar, senin hikayenin bir parçası. Ve ne güzel ki, bu hikayenin kahramanı sen oldun. Yaralarını sarıp sarmaladın, onları kabullenip, onlarla barıştın. Ve şimdi, onlardan daha güçlü, daha cesur bir şekilde hayata karşı duruyorsun. Ruhundaki yaralar artık iyileşmiş, bu çok belli. Artık o yaraların izleri, senin hayatta ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor. Onlar, senin savaş izlerin ve sen bu savaşı kazandın. Artık daha güçlü, daha cesur ve daha kararlısın. Ve biliyorum ki, bu yolda daha nice başarılara imza atacaksın. Çünkü sen, yaralarınla bile güzel olan, hayatın her türlü zorluğunu aşmayı bilen bir kahramansın.