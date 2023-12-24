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RTÜK'ten Televizyon Kanallarına Terörle İlgili Yayın İkazı

RTÜK'ten Televizyon Kanallarına Terörle İlgili Yayın İkazı

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 17:38

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyonlara terörle ilgili yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri için uyarıda bulundu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyadan RTÜK'ün yazılı açıklamasını paylaştı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yaptığı yazılı açıklamada televizyonlardan terörle mücadele konusunda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermelerini istedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yaptığı yazılı açıklamada televizyonlardan terörle mücadele konusunda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermelerini istedi.

RTÜK: "Terörle mücadelemizi zaafa uğratabilecek kimi bilgiler 'analiz' adı altında ekranlara getirilmektedir."

RTÜK: "Terörle mücadelemizi zaafa uğratabilecek kimi bilgiler 'analiz' adı altında ekranlara getirilmektedir."

'Tartışma programlarında veya haberlerde maalesef terörle mücadelemizi zaafa uğratabilecek kimi bilgiler 'analiz' adı altında ekranlara getirilmektedir. Medya kuruluşlarımızı bu konuda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri konusunda önemle ikaz ediyoruz. Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla, başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz, uğratmak istemez. Bu vesile ile tekrar kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve millete baş sağlığı diliyoruz.'

RTÜK yaptığı yazılı açıklamada, "Kalleş terör örgütü PKK'nın son saldırıları ile kahraman askerlerimizden şehitler verdik. Başımız sağ olsun." ifadesini de kullandı.

RTÜK yaptığı yazılı açıklamada, "Kalleş terör örgütü PKK'nın son saldırıları ile kahraman askerlerimizden şehitler verdik. Başımız sağ olsun." ifadesini de kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından RTÜK'ün 24 Aralık 2023 tarihli kararını paylaşarak Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin yapılacak programlarda dikkatli olunmasını istedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından RTÜK'ün 24 Aralık 2023 tarihli kararını paylaşarak Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin yapılacak programlarda dikkatli olunmasını istedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı:

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