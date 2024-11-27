Ronaldo ve Messi'den Sonra O Var: Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde 100 Gol Barajını Geçti
Ronaldo ve Messi'den Sonra O Var: Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde 100 Gol Barajını Geçti
Barcelona’nın tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski, Brest karşısında tarihe geçti. Polonyalı yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 100. golünü atarak adını futbol efsaneleri arasına yazdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Brest'i 3-0 mağlup etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lewandowski, 100 gol barajını geçen üçüncü oyuncu oldu
İlk sırada Cristiano Ronaldo var
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın