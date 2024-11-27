Ronaldo ve Messi'den Sonra O Var: Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde 100 Gol Barajını Geçti

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Robert Lewandowski, Brest kalecisi Marco Bizot’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Lewandowski, fileleri sarsarak hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de kariyerindeki 100. Devler Ligi golüne imza attı.

Katalanlar, ikinci yarıda Dani Olmo’nun şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında ise bir kez daha Lewandowski sahne aldı. Polonyalı yıldız, maçtaki ikinci golünü kaydederek Devler Ligi’ndeki gol sayısını 101’e yükseltti.