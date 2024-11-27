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Ronaldo ve Messi'den Sonra O Var: Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde 100 Gol Barajını Geçti

Ronaldo ve Messi'den Sonra O Var: Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde 100 Gol Barajını Geçti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 16:02

Barcelona’nın tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski, Brest karşısında tarihe geçti. Polonyalı yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 100. golünü atarak adını futbol efsaneleri arasına yazdırdı.

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Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Brest'i 3-0 mağlup etti

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Brest'i 3-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Barcelona, Fransa ekibi Brest’i konuk etti. Hanse Flick ve öğrencileri, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 12’ye yükseltti. Devler Ligi’nde ilk 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Brest ise ilk yenilgisini yaşadı.

Lewandowski, 100 gol barajını geçen üçüncü oyuncu oldu

Lewandowski, 100 gol barajını geçen üçüncü oyuncu oldu

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Robert Lewandowski, Brest kalecisi Marco Bizot’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Lewandowski, fileleri sarsarak hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de kariyerindeki 100. Devler Ligi golüne imza attı.

Katalanlar, ikinci yarıda Dani Olmo’nun şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında ise bir kez daha Lewandowski sahne aldı. Polonyalı yıldız, maçtaki ikinci golünü kaydederek Devler Ligi’ndeki gol sayısını 101’e yükseltti.

İlk sırada Cristiano Ronaldo var

İlk sırada Cristiano Ronaldo var

Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi’den (129) sonra bu başarıyı yakalayan Polonyalı yıldız, adını futbol tarihinin unutulmaz isimleri arasına yazdırdı. 36 yaşındaki forvet, Devler Ligi'nde Dortmund formasıyla 17, Bayern Münih’le 69 kez fileleri bulmuştu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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