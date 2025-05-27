Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kariyeri Kupasız Tamamlandı

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan ayrıldığını açıkladı. Takıma katıldığı günden bu yana attığı gollerle ligde büyük iz bırakan yıldız futbolcu, ayrılığını duygusal bir mesajla paylaştı. Ronaldo, “Geldiğim günden beri tutkuyla mücadele ettim, şimdi hikayem devam ediyor” ifadelerini kullandı. Al Nassr taraftarları, Portekizli yıldız için sosyal medyada veda mesajları paylaştı. Ronaldo’nun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu oldu.

Ancak bu ayrılıkta bir başka burukluk var.