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Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kariyeri Kupasız Tamamlandı

Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kariyeri Kupasız Tamamlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2025 - 15:52

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan ayrıldığını açıkladı. Takıma katıldığı günden bu yana attığı gollerle ligde büyük iz bırakan yıldız futbolcu, ayrılığını duygusal bir mesajla paylaştı. Ronaldo, “Geldiğim günden beri tutkuyla mücadele ettim, şimdi hikayem devam ediyor” ifadelerini kullandı. Al Nassr taraftarları, Portekizli yıldız için sosyal medyada veda mesajları paylaştı. Ronaldo’nun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu oldu.

Ancak bu ayrılıkta bir başka burukluk var.

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Başarılarla dolu kariyerde yeni durak neresi olacak?

Başarılarla dolu kariyerde yeni durak neresi olacak?

Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr... Ronaldo'nun profesyonel olarak formasını giydiği ve dünya futboluna iz bıraktığı kulüpler oldu.

Al Nassr kararı herkes için sürpriz olsa da Ronaldo kontratını burada tamamlayarak Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Kulüp kariyerinde 31 resmi kupa var.

Kulüp kariyerinde 31 resmi kupa var.

Ronaldo Real Madrid ile 16, Manchester United ile 9, juventus ile 5, Sporting ile 1 kez resmi kupa kazandı. Kulüp kariyeri haricinde Portekiz'le kazandığı bir Avrupa şampiyonası da var. Ama bu kez olmadı.

Al Nassr'da kupa alamadı.

Al Nassr'da kupa alamadı.

Al Nassr ile 105 maça çıkan Ronaldo, iyi bir istatistikle 93 gole imza attı. Asistleriyle de ayrıca 19 gole katkı yapan Ronaldo'nun Arabistan kariyerindeki tek eksik kupa! 

Ronaldo'nun kariyeri için sürpriz olan bu sonuç, 'hikayem devam ediyor' diyerek gideceği ülkelerde çözülecek mi hep birlikte göreceğiz.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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