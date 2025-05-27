Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kariyeri Kupasız Tamamlandı
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan ayrıldığını açıkladı. Takıma katıldığı günden bu yana attığı gollerle ligde büyük iz bırakan yıldız futbolcu, ayrılığını duygusal bir mesajla paylaştı. Ronaldo, “Geldiğim günden beri tutkuyla mücadele ettim, şimdi hikayem devam ediyor” ifadelerini kullandı. Al Nassr taraftarları, Portekizli yıldız için sosyal medyada veda mesajları paylaştı. Ronaldo’nun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu oldu.
Ancak bu ayrılıkta bir başka burukluk var.
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Başarılarla dolu kariyerde yeni durak neresi olacak?
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Kulüp kariyerinde 31 resmi kupa var.
Al Nassr'da kupa alamadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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