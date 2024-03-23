Romantik İlişkide Partnerlerinde Olmasını İstedikleri Özellikleri Paylaşan 17 Kişi
Romantik İlişkide Partnerlerinde Olmasını İstedikleri Özellikleri Paylaşan 17 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her ilişki farklı dinamiklere sahiptir. Ancak bazı özelliklere sahip kişilerle daha sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Mükemmel bir ilişkide erkeğin sahip olması gereken özellikleri paylaşan kişileri sizler için derledik. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Ailesiyle yakın ve duygusal açıdan sağlıklı ilişkisi olur."
2. "Güçlü bağları olan arkadaş grubuna sahiptir. Birbirileriyle sürekli iletişim halinde kalırlar."
3. "Dürüstlük...Acı bir gerçek olsa bile, size söyler. İletişiminiz iyi olabilir ama dürüst değilse bunun hiçbir anlamı olmaz."
4. "Babam, annemin arabasındaki karı süpürür ve o binmeden önce ısıtırdı. Bence ideal erkek böyle olmalı."
5. "Merhametli olması...Özellikle hayvanlara ve çocuklara karşı."
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6. "Zor durumlarda soğukkanlılığını koruyabilmeli."
7. "Eşim 'golden retriever' havası verdiğimi söylüyor. Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim."
8. "Empati, iyi iletişim ve duygusal zeka tüm sorunların çözümü."
9. "Sizi dinler ve kendi fikrine yakın olmasa bile kabul eder. Değişime isteklidir."
10. "İlişkisi hakkında diğer insanların konuşmasına izin vermez."
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11. "Fikirleri uyuşmasa bile bütün kadınlara saygı duyar."
12. "Erkek arkadaşım kedisiyle bebeği gibi konuşuyor. Bu benim kalbimi ısıtıyor."
13. "Sizi de dahil ederek, geleceği ile ilgili plan yapar."
14. "Birlikte oldukları kadının kariyer tercihine saygı duyar ve destekler."
15. "Çocuk bakımı, temizlik, yemek gibi sorumlulukları paylaşmaya hevesli olur."
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16. "Sizin için önemli olan küçük şeyleri hatırlar."
17. "Ailenize sizin kadar değer verir ve onlarla vakit geçirmek ister."
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