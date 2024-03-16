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Kadınları Erkeklerle Olan İlişkilerinden Buz Gibi Soğutan 15 Davranış

Kadınları Erkeklerle Olan İlişkilerinden Buz Gibi Soğutan 15 Davranış

Duru
Duru - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 13:31

Erkeklerin sergilediği bazı tavırlar kadınlar tarafından oldukça itici ve soğutucu bulunabilir. Bu tavırlar, bir erkeğin karakterini ve yaşam tarzını tamamen yansıtarak, onlar hakkında bir fikir sahibi olmamızda yardımcı olabilir. İşte kadınlara göre erkeklerin sergilediği en soğutucu davranışlar!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Sürekli başka erkeklerle kavga etmeye çalışması.''

1. ''Sürekli başka erkeklerle kavga etmeye çalışması.''

''Durduk yere güç gösterisi yapmak için olay çıkarmaya gerçekten gerek var mı?''

2. ''Sürekli yaptığı yardımlardan bahsetmesi.''

2. ''Sürekli yaptığı yardımlardan bahsetmesi.''

Bırak da bunu çevrendeki insanlar fark etsin. Asıl o zaman yaptığının bir değeri olur. Övünürken değil.''

3. ''Sürekli arabasından bahsedip, övünmesi.''

3. ''Sürekli arabasından bahsedip, övünmesi.''

''İlk olarak tüm sohbetimizin araban etrafında dönmesini istemiyorum. İkincisi seninle araban için çıkmıyorum.''

4. ''İlk randevunun başında böceğim, şekerimli konuşması.''

4. ''İlk randevunun başında böceğim, şekerimli konuşması.''

''Daha yeni tanışıyoruz ve bir şeylere adım atmaya çalışıyoruz. Bu ne samimiyet?'

5. ''Buluşmalara sürekli en yakın arkadaşını da getirmesi ya da tüm gün onunla mesajlaşması.''

5. ''Buluşmalara sürekli en yakın arkadaşını da getirmesi ya da tüm gün onunla mesajlaşması.''

''O zaman neden onunla çıkmıyorsun?''

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6. ''Sürekli sözümü kesmesi ve sadece kendinden bahsetmesi beni oldukça irrite eder.''

6. ''Sürekli sözümü kesmesi ve sadece kendinden bahsetmesi beni oldukça irrite eder.''

''Biraz da bizi dinleyebilirsiniz sanki. Sonuçta dünya sizin etrafınızda dönmüyor...''

7. ''Parasıyla gösteriş yapması. Seninle paran için görüşmüyorum ki?''

7. ''Parasıyla gösteriş yapması. Seninle paran için görüşmüyorum ki?''

8. ''Sürekli eski sevgilisinden bahsetmesi.''

8. ''Sürekli eski sevgilisinden bahsetmesi.''

''Bir adamla tanıştım ve eski sevgilisinden o kadar çok bahsetti ki artık ben bile onun eski sevgilisini özlemeye başladım.''

9. ''Yere çöp atması ve etrafı kirletmesi önemsiz gibi gözükebilir ama o kişi hakkında çok şey anlatır.''

10. ''Hijyenik olmaması ve kötü kokması.''

10. ''Hijyenik olmaması ve kötü kokması.''

Deodorant kullanmak çok mu zor?

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11. ''Hayvanlara kötü davranmasına kesinlikle tahammülüm olamaz.''

11. ''Hayvanlara kötü davranmasına kesinlikle tahammülüm olamaz.''

12. ''Garsonlara veya çalışanlara kaba davranması.''

12. ''Garsonlara veya çalışanlara kaba davranması.''

''Bir çalışana bile biraz nazik olamıyorsa zaten olmaz.''

13. ''Önce sıcak ve samimi davranıp sonra birden tüm ilgiyi kesmesi.''

13. ''Önce sıcak ve samimi davranıp sonra birden tüm ilgiyi kesmesi.''

''Ne bu kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin taktiği falan mı?''

14. ''Tuvalete girdikten sonra ellerini yıkamaması.''

14. ''Tuvalete girdikten sonra ellerini yıkamaması.''

''Bir adamla randevuya çıkmıştım. Yemekten sonra tuvalete gidip geldi ve geri geldiğinde ellerini yıkamadığını fark ettim. O an çok midem bulandı.''

15. ''Küçücük şeyleri bile kıskanıp karışması.''

15. ''Küçücük şeyleri bile kıskanıp karışması.''

''Kıskançlık iyidir ama dozunda olmalı bence.''

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