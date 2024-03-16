Kadınları Erkeklerle Olan İlişkilerinden Buz Gibi Soğutan 15 Davranış
Kadınları Erkeklerle Olan İlişkilerinden Buz Gibi Soğutan 15 Davranış
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Erkeklerin sergilediği bazı tavırlar kadınlar tarafından oldukça itici ve soğutucu bulunabilir. Bu tavırlar, bir erkeğin karakterini ve yaşam tarzını tamamen yansıtarak, onlar hakkında bir fikir sahibi olmamızda yardımcı olabilir. İşte kadınlara göre erkeklerin sergilediği en soğutucu davranışlar!
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1. ''Sürekli başka erkeklerle kavga etmeye çalışması.''
2. ''Sürekli yaptığı yardımlardan bahsetmesi.''
3. ''Sürekli arabasından bahsedip, övünmesi.''
4. ''İlk randevunun başında böceğim, şekerimli konuşması.''
5. ''Buluşmalara sürekli en yakın arkadaşını da getirmesi ya da tüm gün onunla mesajlaşması.''
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6. ''Sürekli sözümü kesmesi ve sadece kendinden bahsetmesi beni oldukça irrite eder.''
7. ''Parasıyla gösteriş yapması. Seninle paran için görüşmüyorum ki?''
8. ''Sürekli eski sevgilisinden bahsetmesi.''
9. ''Yere çöp atması ve etrafı kirletmesi önemsiz gibi gözükebilir ama o kişi hakkında çok şey anlatır.''
10. ''Hijyenik olmaması ve kötü kokması.''
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11. ''Hayvanlara kötü davranmasına kesinlikle tahammülüm olamaz.''
12. ''Garsonlara veya çalışanlara kaba davranması.''
13. ''Önce sıcak ve samimi davranıp sonra birden tüm ilgiyi kesmesi.''
14. ''Tuvalete girdikten sonra ellerini yıkamaması.''
15. ''Küçücük şeyleri bile kıskanıp karışması.''
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