Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Sezon Finaline Doğru Yaşadığı Reyting Düşüşünün Nedenini Açıkladı

'Geçen hafta yükselirken hava demiştim, bu hafta da düşerken geçerli. Toplam reyting 32,63'e geriledi bu sezonki en düşük seviye. Dizinin son iki bölümü güçlü olmasa 1,5-1,6 gibi düşerdi (geçen sene bu zamanlar 3,3puan düşmüştü) ama fısıltı çalıştığı için düşüşü sınırladı. Son iki bölüm mart - nisan aylarında bir bölüm olsa +1,3-1,5p arası artardı mesela. Pazar gibi. Sezonun son bölümlerinde artık rating değil share bakmak gerekiyor ki dizi son iki bölümde 3,84 share artmış. Toplam reyting 32 değil de 37 olsa (sezon ortalaması) reyting 13 eder. Bölüme 4 puan düşük başlasa da son 45 dakika geçen haftayla aynı. Hatta final merak uyandırınca fragman reytingi 1 puan yüksek. Yani her kırmızı ok bölüm beğenilmedi demek değil, dış etkenler var. Kasım - aralık aylarında havanın önemi yok ama mayıs ayında hayatımızın gerçeği.'