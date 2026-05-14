Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Sezon Finaline Doğru Yaşadığı Reyting Düşüşünün Nedenini Açıkladı

Esra Demirci - TV Editörü
14.05.2026 - 11:29

Kanal D ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi Uzak Şehir'in son haftalarda yaşadığı reyting düşüşü gözden kaçmıyor. Sezon finaline doğru reytinglerde kan kaybeden Uzak Şehir'in bu düşüşü hakkında reyting uzmanından açıklama geldi.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir, sezon finaline doğru ciddi reyting kaybetmeye başladı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir, hem pazartesi hem haftalık reytinglerde hala iddiasını koruyup liderliği elden bırakmıyor. Uzak Şehir açık ara farkla liderliği elinde tutsa da geçtiğimiz sezona nazaran düşük kalan reytingleri dikkatten kaçmıyor. Sezon finaline doğru reyting kaybı devam eden dizinin yeni bölümünde üç kategoride de 1 puana yakın düşüş görülürken reyting uzmanı bu konuda açıklama yaptı.

Reyting uzmanının Uzak Şehir'in reyting düşüşü hakkındaki açıklaması:

'Geçen hafta yükselirken hava demiştim, bu hafta da düşerken geçerli. Toplam reyting 32,63'e geriledi bu sezonki en düşük seviye. Dizinin son iki bölümü güçlü olmasa 1,5-1,6 gibi düşerdi (geçen sene bu zamanlar 3,3puan düşmüştü) ama fısıltı çalıştığı için düşüşü sınırladı. Son iki bölüm mart - nisan aylarında bir bölüm olsa +1,3-1,5p arası artardı mesela. Pazar gibi. Sezonun son bölümlerinde artık rating değil share bakmak gerekiyor ki dizi son iki bölümde 3,84 share artmış. Toplam reyting 32 değil de 37 olsa (sezon ortalaması) reyting 13 eder. Bölüme 4 puan düşük başlasa da son 45 dakika geçen haftayla aynı. Hatta final merak uyandırınca fragman reytingi 1 puan yüksek. Yani her kırmızı ok bölüm beğenilmedi demek değil, dış etkenler var. Kasım - aralık aylarında havanın önemi yok ama mayıs ayında hayatımızın gerçeği.'

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
