Resmi Olarak Biten Yaz Tatilini İyisiyle Kötüsüyle Yorumlayan Kişiler

Kuzey Yarımküre olarak yaz mevsimini resmi olarak bitirmiş durumdayız. Dünya Kupası'ndan tatil planlarına veya trendlere 2026 yazında da pek çok şeye şahit olduk. Kişisel olarak da harika bir yaz geçirenler olduğu kadar umduklarını bulamayanlar da oldu.

Ancak mevsimin resmi olarak bitmesine içerleyen yazcısından 'Biraz serinlik iyidir' diyen kışçısına kadar herkesin konuyla ilgili bir yorumu oldu. X'te de yazın bitmesi çokça konuşuldu.