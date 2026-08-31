Resmi Olarak Biten Yaz Tatilini İyisiyle Kötüsüyle Yorumlayan Kişiler
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Kuzey Yarımküre olarak yaz mevsimini resmi olarak bitirmiş durumdayız. Dünya Kupası'ndan tatil planlarına veya trendlere 2026 yazında da pek çok şeye şahit olduk. Kişisel olarak da harika bir yaz geçirenler olduğu kadar umduklarını bulamayanlar da oldu.
Ancak mevsimin resmi olarak bitmesine içerleyen yazcısından 'Biraz serinlik iyidir' diyen kışçısına kadar herkesin konuyla ilgili bir yorumu oldu. X'te de yazın bitmesi çokça konuşuldu.
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Boş geçtiğini düşünenler de vardı.
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İroni yapanlar da...
Çoğu için hızlı geçti.
Bazıları olayı meteorolojik olarak yanıtladı.
Ne kadar az şey yaptığını görsellerle anlatanlar da vardı.
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Kimileri arşivleri döktü.
Kıyas yapanlar da epey fazlaydı.
Kötü bulan da var.
Seneye artık.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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