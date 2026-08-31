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Resmi Olarak Biten Yaz Tatilini İyisiyle Kötüsüyle Yorumlayan Kişiler

Resmi Olarak Biten Yaz Tatilini İyisiyle Kötüsüyle Yorumlayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.08.2026 - 16:20
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Kuzey Yarımküre olarak yaz mevsimini resmi olarak bitirmiş durumdayız. Dünya Kupası'ndan tatil planlarına veya trendlere 2026 yazında da pek çok şeye şahit olduk. Kişisel olarak da harika bir yaz geçirenler olduğu kadar umduklarını bulamayanlar da oldu. 

Ancak mevsimin resmi olarak bitmesine içerleyen yazcısından 'Biraz serinlik iyidir' diyen kışçısına kadar herkesin konuyla ilgili bir yorumu oldu. X'te de yazın bitmesi çokça konuşuldu.

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Boş geçtiğini düşünenler de vardı.

Boş geçtiğini düşünenler de vardı.
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İroni yapanlar da...

İroni yapanlar da...
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Çoğu için hızlı geçti.

Çoğu için hızlı geçti.
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Bazıları olayı meteorolojik olarak yanıtladı.

Bazıları olayı meteorolojik olarak yanıtladı.
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Ne kadar az şey yaptığını görsellerle anlatanlar da vardı.

Ne kadar az şey yaptığını görsellerle anlatanlar da vardı.
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Kimileri videolu tepki verdi.

Kimileri arşivleri döktü.

Kimileri arşivleri döktü.
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Kıyas yapanlar da epey fazlaydı.

Kıyas yapanlar da epey fazlaydı.
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Kötü bulan da var.

Kötü bulan da var.
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Seneye artık.

Seneye artık.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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