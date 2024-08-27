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Resmi Duyuru Geldi: Ferdi Kadıoğlu Yeni Takımı Brighton'ın Stadyumuna Ayak Bastı!

Resmi Duyuru Geldi: Ferdi Kadıoğlu Yeni Takımı Brighton'ın Stadyumuna Ayak Bastı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 22:01

Fenerbahçe'nin KAP bildirisinden sonra Brighton'dan da resmi açıklama geldi. Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. Milli futbolcu, yeni kulübünün ilk maçına gelerek taraftarlarını selamladı.

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Fenerbahçe, transfer görüşmelerin başladığını duyurmuştu 👇

Fenerbahçe, transfer görüşmelerin başladığını duyurmuştu 👇

Sarı-lacivertli kulüp, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ''Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.' ifadelerine yer vermişti.

Premier Lig ekibi, milli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı

Premier Lig ekibi, milli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı

Transferi sosyal medyadan hesabından açıklayan Brighton, paylaşımında 'Sonunda Ferdi zamanı geldi.' dedi

Brighton'ın paylaşımı 👇

Ferdi'nin Brighton tribünlerini selamladığı anlar 👇

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