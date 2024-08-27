Resmi Duyuru Geldi: Ferdi Kadıoğlu Yeni Takımı Brighton'ın Stadyumuna Ayak Bastı!
Resmi Duyuru Geldi: Ferdi Kadıoğlu Yeni Takımı Brighton'ın Stadyumuna Ayak Bastı!
Fenerbahçe'nin KAP bildirisinden sonra Brighton'dan da resmi açıklama geldi. Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. Milli futbolcu, yeni kulübünün ilk maçına gelerek taraftarlarını selamladı.
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Fenerbahçe, transfer görüşmelerin başladığını duyurmuştu 👇
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Premier Lig ekibi, milli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı
Brighton'ın paylaşımı 👇
Ferdi'nin Brighton tribünlerini selamladığı anlar 👇
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