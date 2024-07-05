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Replay Tuşunu Takılı Bırakan Muhteşem İndie Grubu Pixies'in 12 Şarkısı

etiket Replay Tuşunu Takılı Bırakan Muhteşem İndie Grubu Pixies'in 12 Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 19:01

Hazır olun, Pixies'in büyülü dünyasına bir kez daha dalıyoruz! Replay tuşunu takılı bırakan bu muhteşem indie grubunun 12 şarkısını sizler için derledik👇

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1. Pixies - Where Is My Mind? (Official Lyric Video)

2. Pixies - Here Comes Your Man (Official Video)

3. Hey

4. PIXIES - All I Think About Now (Official Audio)

5. Pixies - Monkey Gone To Heaven (Official Video)

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6. U-Mass

7. PIXIES - There's A Moon On (Official Lyric Video)

8. Pixies - winterlong (live) HQ

9. Pixies - Dig For Fire & Allison (Official Video)

10. Pixies "Dig for Fire"

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11. The Pixies - Holiday song

12. PIXIES - On Graveyard Hill (Official Video)

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