Replay Tuşunu Takılı Bırakan Muhteşem İndie Grubu Pixies'in 12 Şarkısı
Replay Tuşunu Takılı Bırakan Muhteşem İndie Grubu Pixies'in 12 Şarkısı
Hazır olun, Pixies'in büyülü dünyasına bir kez daha dalıyoruz! Replay tuşunu takılı bırakan bu muhteşem indie grubunun 12 şarkısını sizler için derledik👇
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1. Pixies - Where Is My Mind? (Official Lyric Video)
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2. Pixies - Here Comes Your Man (Official Video)
3. Hey
4. PIXIES - All I Think About Now (Official Audio)
5. Pixies - Monkey Gone To Heaven (Official Video)
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6. U-Mass
7. PIXIES - There's A Moon On (Official Lyric Video)
8. Pixies - winterlong (live) HQ
9. Pixies - Dig For Fire & Allison (Official Video)
10. Pixies "Dig for Fire"
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