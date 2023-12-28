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Replay'lere Doyamadık: Yeni Yılda da Spotify Özetimizde Çıkması Muhtemel 2023’te Yayınlanmış 12 Şarkı

etiket Replay'lere Doyamadık: Yeni Yılda da Spotify Özetimizde Çıkması Muhtemel 2023’te Yayınlanmış 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 23:14

2023 müzik açısından oldukça verimli geçti. Biz de haliyle replay yapmaya doyamadık. Haydi gel 2024'e bile damga vuracak şarkılara birlikte göz atalım!

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1. Emir Can İğrek - Ali Cabbar

2. Mert Demir - Ateşe Düştüm

3. Melike Şahin - Diva Yorgun

4. Halodayı (feat. Azer Bülbül) - Aman Güzel Yavaş Yürü

5. Semicenk feat. Doğu Swag - Pişman Değilim (prod. by Büken)

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6. Borqy - Sağlam Kalça

7. Aleyna Tilki - Başıma Belasın

8. Derya Uluğ - Nefes

9. Sefo - IMPARATOR (prod. by DIVXRSE)

10. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok

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11. Sefo - ARABA (prod. by DIVXRSE)

12. Zerrin Özer - Basit Numaralar

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