Replay'lere Doyamadık: Yeni Yılda da Spotify Özetimizde Çıkması Muhtemel 2023’te Yayınlanmış 12 Şarkı
Replay'lere Doyamadık: Yeni Yılda da Spotify Özetimizde Çıkması Muhtemel 2023’te Yayınlanmış 12 Şarkı
2023 müzik açısından oldukça verimli geçti. Biz de haliyle replay yapmaya doyamadık. Haydi gel 2024'e bile damga vuracak şarkılara birlikte göz atalım!
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1. Emir Can İğrek - Ali Cabbar
2. Mert Demir - Ateşe Düştüm
3. Melike Şahin - Diva Yorgun
4. Halodayı (feat. Azer Bülbül) - Aman Güzel Yavaş Yürü
5. Semicenk feat. Doğu Swag - Pişman Değilim (prod. by Büken)
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6. Borqy - Sağlam Kalça
7. Aleyna Tilki - Başıma Belasın
8. Derya Uluğ - Nefes
9. Sefo - IMPARATOR (prod. by DIVXRSE)
10. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
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11. Sefo - ARABA (prod. by DIVXRSE)
12. Zerrin Özer - Basit Numaralar
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