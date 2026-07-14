Renk, Armoni ve Yasemen Latife Ayvaz Resmi
Sanatın bazen en güçlü cümlesi, söylenmeyenlerdir. İşte Yasemen Latife Ayvaz’ın resimleri de tam bu sessizlikte izleyicisini karşılıyor. Renklerin, katmanların ve lekelerin yalnızca estetik bir bütünlük oluşturmadığı; hafızayı, duyguyu ve yaşamın izlerini görünür kıldığı bir dünyaya davet ediyor. İstanbul’un ritminden Boşnak köklerinin bıraktığı kültürel izlere, edebiyatın anlatı gücünden toplumsal sorumluluk anlayışına uzanan sanat yolculuğunda Ayvaz, soyut resmi yalnızca bir ifade biçimi değil, izleyicinin kendi hikâyesini tamamlayabileceği özgür bir alan olarak görüyor.
Tarabya’daki atölyesinde hayata geçirdiği “Mekânda Sanat” projesiyle sanat üretimini galerilerin dışına taşıyan, renkleri resimlerinin başrolüne yerleştiren ve eserlerini her bakışta yeniden anlam kazanan yaşayan yapılar olarak tanımlayan Yasemen Latife Ayvaz ile sanat felsefesini, ilham kaynaklarını, üretim sürecini ve sanatın toplumsal gücünü konuştuk. Renklerin dile dönüştüğü bu keyifli söyleşide, sanatçının iç dünyasına ve tuvalin ardındaki düşünce evrenine yakından tanıklık edeceksiniz.
1. Eserlerinizde İstanbul’u lirik bir soyutlamayla, katman katman işliyorsunuz; bu şehrin kaosu ve ritmi tuvalinizde nasıl bir içsel melodiye dönüşüyor?
2. Sarıyer Tarabya’daki atölyenizde hayata geçirdiğiniz “Mekânda Sanat” Projesi, galeri duvarlarının ötesine geçerek izleyiciyi doğrudan üretim alanınıza dâhil ediyor; bu projenin doğuş hikâyesi nedir?
3. Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunusunuz; edebiyat eğitimi, soyut leke sellik ve renk seçimlerinizdeki hikâye anlatıcılığı hissini nasıl besliyor?
4. İlk kişisel serginizin adı “Rengin Gör Dediği…” idi; renkler sizin için nesneleri betimleyen bir araç mı, yoksa başlı başına konuşan özgür karakterler mi?
5. Dr. Seyit Mehmet Buçukoğlu ile uzun yıllara dayanan mesainiz var; bir sanatçının kendi dilini bulma sürecinde doğru bir hoca-usta ilişkisi ne kadar belirleyicidir?
6. Boşnak kökenli bir sanatçı olmanızın, eserlerinizdeki çok kültürlülük, doku zenginliği ve toplumsal değerlerin harmanlanması üzerinde bir yansıması var mı?
7. Toçev Vakfı (Tüvana okuma istekli Çoçuk Eğitim Vakfı) gibi organizasyonlarla çocuklar yararına düzenlenen sergilere destek veriyorsunuz; sanatın toplumsal yaraları sarmadaki dönüştürücü gücünü nasıl tanımlarsınız?
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