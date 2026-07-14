Renk, Armoni ve Yasemen Latife Ayvaz Resmi

İstanbul benim için yalnızca yaşadığım bir şehir değil; sürekli değişen, her an başka bir yüzünü gösteren, çok katmanlı ve güçlü bir duygu alanı. Onu resmederken belirli bir manzarayı ya da tanınabilir bir görüntüyü aktarmaktan çok, bende bıraktığı duyguyu tuvale taşımaya çalışıyorum.

İstanbul’un içinde aynı anda hem büyük bir hareket hem de derin bir dinginlik var. Kalabalık, kaos bir tarafta , Boğaz’ın akıl almaz güzelliği diğer tarafta. Suyun hareketi, gökyüzü , kuşlar , martılar ; doğasında ise mevsimine göre erguvanları laleri ve ayrıca eski yapıların taşıdığı hafıza diğer tarafta duruyor. Benim resimlerimde bu karşıtlıklar renk, doku ve katmanlar aracılığıyla bir araya geliyor.

Bazen bir vapurun geçişini seyrederken ki his , bazen gün batımında kırmızının turuncunun pembenin yerini altın ışıklarla geceyi karşılaması ve suya yansıması, bir resmin başlangıç noktası olabiliyor. Ancak bunlar tuvale doğrudan bir görüntü olarak değil; zamanla soyutlaşmış bir his, bir ritim ya da hafızada kalan bir iz olarak yansıyor.

Benim melodimde yükselen, sakinleşen ve yeniden başlayan bölümler var. Resimlerimdeki lekeler, renk geçişleri ve yüzeyde oluşan ritim de bu içsel müziğin görsel karşılığına dönüşüyor.