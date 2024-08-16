Rektör Atamaları Resmi Gazete’de: Bakan Yardımcısı ODTÜ’nün Başına Atandı

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzasıyla toplam 13 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden ODTÜ’nün yeni rektörü oldu.