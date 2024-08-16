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Rektör Atamaları Resmi Gazete’de: Bakan Yardımcısı ODTÜ’nün Başına Atandı

Rektör Atamaları Resmi Gazete’de: Bakan Yardımcısı ODTÜ’nün Başına Atandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.08.2024 - 10:38

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzasıyla toplam 13 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden ODTÜ’nün yeni rektörü oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, toplam 13 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, toplam 13 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ’nün yeni rektörü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ’nün yeni rektörü oldu.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Sözen atandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Sözen atandı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar atandı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar atandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu atandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu atandı.
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Hatipler atandı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Hatipler atandı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Özdemir atandı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Özdemir atandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necip Şimşek atandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necip Şimşek atandı.
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Uğur Ünal atandı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Uğur Ünal atandı.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamuran Eronat atandı.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamuran Eronat atandı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş atandı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş atandı.

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