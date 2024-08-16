Bodrum Belediye Başkanı Pahalılığı Böyle Savundu: "Şov Yapıyorlar"

Tatil döneminin en çok konuşulan destinasyonlarından Bodrum’un, bu sene pahalılık nedeniyle boş kaldığı iddia ediliyordu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’daki pahalılık iddiaları hakkında “Bütün restoranı içerseniz tabii ki 1 milyon TL hesap ödersiniz” dedi.