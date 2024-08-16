Bodrum Belediye Başkanı Pahalılığı Böyle Savundu: "Şov Yapıyorlar"
Bodrum Belediye Başkanı Pahalılığı Böyle Savundu: "Şov Yapıyorlar"
Tatil döneminin en çok konuşulan destinasyonlarından Bodrum’un, bu sene pahalılık nedeniyle boş kaldığı iddia ediliyordu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’daki pahalılık iddiaları hakkında “Bütün restoranı içerseniz tabii ki 1 milyon TL hesap ödersiniz” dedi.
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Türkiye’nin ve dünyanın en önemli tatil bölgelerinden biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sene özellikle yerli turistin gelmediği iddia ediliyordu.
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İlçedeki mekanların aşırı pahalı olması sebebiyle ciddi turist kaybı yaşandığı ve birçok işletmenin batma noktasında olduğu belirtiliyor.
Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’a açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’un pahalı olduğuna dair algı yapıldığını söyledi.
“Sanki Türkiye’nin her yeri çok ucuzmuş da sadece Bodrum pahalı gibi bir algı yürütüldü. Ülkemiz maalesef enflasyondan, girdi maliyetlerinden dolayı maalesef eskiye nazaran daha pahalı. Turizmde Avrupa’da, özellikle Akdeniz çanağında birçok rakibimiz var ve bu ülkelerde enflasyon yok veya tek haneli, bizde iki üç haneli.”
“Arz talep dengesi bozulmaya başlıyor. Tüketiciye verdiğiniz fiyat size göre normal ama ona göre fahiş bir fiyat oluyor. Böylece algı sadece Bodrum’un üstüne yapışmış, Türkiye’nin hiçbir yerinde ya da Yunan adalarında olmayan bir pahalılıkmış gibi aksettiriliyor.”
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“Yalıkavak, Türkbükü, Gölköy tarafına gittiğinizde en lüks restoranda, en lüks otelde hizmet aldığınızda fiyat pahalı diye şaşırmamanız lazım. Bitez’e, Gümüşlük’e, Turgutreis’e geldiğinizde her türlü fiyatın olduğunu görürsünüz. “
“Maalesef en pahalı restoranlara gidiyorlar, teknelerine ne hikmetse lahmacun istiyorlar. Çiğ börek, gözleme olsa anlarım… Sürat motoruyla tekneye lahmacun gidiyor. Sonra “Bu kadar hesap ödedim” diyorlar. Bir hesap şovmenliği yapılıyor. ‘Şu mekana gittim 1 milyon TL hesap ödedim.’ Efendim bütün restoranı içerseniz 30-40 kişi, tabi ki ödersiniz.”
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Vahim bir açıklama olmuş, şu açıklamayı malum partili cahil cühala dedeler yapmış gibi. Maaliyetleri bilmesek tamam kalkmış kutu kolaya 150 200 lira para alı... Devamını Gör
CHP zihniyetinin ne olduğunu herkes biliyor, ellerinden gelse borca skirler milleti. Bunlar AKP den beter
Sürat motoruyla tekneye lahmacun gidiyor ahahah😂😂
Turizm dışında başka geçim kaynağı olmayan bir bölgenin belediye başkanına göre çok cüretkar buldum söylediklerini. Açıklamanın elle tutulur hiç bir yanı yok... Devamını Gör