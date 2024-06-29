Bodrum Gece Hayatı Kan Ağlıyormuş: Sadece 8 Bilet Satılan Konser!

Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinden Muğla Bodrum, yüksek fiyatlarla sık sık gündeme geliyordu. Bodrum bu sefer ise “kan ağlayan gece hayatıyla” konuşuluyor. İddiaya göre; Bodrum’da yapılmak istenen konserlere bitlet satın alınmıyor, 500 kişilik lüks gece kulüpleri müşteri olmadığı için kapanıyor.