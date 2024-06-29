Bodrum Gece Hayatı Kan Ağlıyormuş: Sadece 8 Bilet Satılan Konser!
Bodrum Gece Hayatı Kan Ağlıyormuş: Sadece 8 Bilet Satılan Konser!
Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinden Muğla Bodrum, yüksek fiyatlarla sık sık gündeme geliyordu. Bodrum bu sefer ise “kan ağlayan gece hayatıyla” konuşuluyor. İddiaya göre; Bodrum’da yapılmak istenen konserlere bitlet satın alınmıyor, 500 kişilik lüks gece kulüpleri müşteri olmadığı için kapanıyor.
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Muğla’nın Bodrum ilçesi, Türkiye’nin hem yerli turisti hem de yabancı turist için en gözde tatil mekanlarının başında geliyor.
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10Haber’den Müge Dağıstanlı, Bodrum’da yaşanan pahalılığın yükseliği sebebiyle gece hayatının kan ağladığını iddia etti.
“Geçenlerde 13 bin kişilik Antik Tiyatro’da konser vereceği haftalar öncesinden ilan edilen 4 popçudan biri 8, diğeri 12, öteki ikisi de 10’ar adet bilet satabildi.”
“Organizatörler “Yüksek fiyatlar turisti kaçırdı. Bodrum diğer sezonlara göre bomboş. Kulüpler de kan ağlıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.”
“Geçen hafta Bodrum merkezdeki 450 kişilik bir gece kulübü ‘müşteri yok’ diye erkenden kapattı. Bazı lüks oteller personel çıkarmaya başladı.”
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“Temmuz - Ağustos tarihlerinden umut bekleyen bir işletmeci “O tarihlerde de kazanç gelmezse çoğu yer sezonu zararla kapatacak. Haziran ayından umduğumuzu bulamadık. Herkes ilk kez büyük bir zararda” dedi”
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