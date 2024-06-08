Bodrum'da Yaz Tarifesi Belli Oldu! İşte Bodrumun Ünlü Plajlarının Giriş Ücretleri ve Minimum Harcama Limitleri
Bodrum'da Yaz Tarifesi Belli Oldu! İşte Bodrumun Ünlü Plajlarının Giriş Ücretleri ve Minimum Harcama Limitleri
Haziran ayının sıcakları ile birlikte herkesin gündeminde tatil olmaya başladı. Tatil planlarını yapanlar otellerin ve sahillerdeki işletmelerin giriş, servis ve kuver ücretlerini araştırmaya başladı. Milliyet Gazetesi Yazarı Ersin Süzer, Bodrum'un en ünlü beachlerinin bu yaz uygulayacakları giriş ücretlerini paylaştı.
İşte, detaylar...
Kaynak: Ersin Süzer
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mavi ile yeşilin birleştiği eşsiz koylarıyla, turizim cenneti Bodrum'da yaz sezonuna ait fiyat listeleri belli oldu!
Lucca Beach
Maça Kızı
NO 81
Scorpios Beach
İçeriğin Devamı Aşağıda
Edition Otel
Buddha Beach Bar
Flamm Beach
Mett Hotel
Mandarin Oriental Hotel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mariolino By The Sea (Kuum Hotel)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın