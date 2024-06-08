Bodrum'da Yaz Tarifesi Belli Oldu! İşte Bodrumun Ünlü Plajlarının Giriş Ücretleri ve Minimum Harcama Limitleri

Haziran ayının sıcakları ile birlikte herkesin gündeminde tatil olmaya başladı. Tatil planlarını yapanlar otellerin ve sahillerdeki işletmelerin giriş, servis ve kuver ücretlerini araştırmaya başladı. Milliyet Gazetesi Yazarı Ersin Süzer, Bodrum'un en ünlü beachlerinin bu yaz uygulayacakları giriş ücretlerini paylaştı.

İşte, detaylar...

Kaynak: Ersin Süzer