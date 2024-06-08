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Bodrum'da Yaz Tarifesi Belli Oldu! İşte Bodrumun Ünlü Plajlarının Giriş Ücretleri ve Minimum Harcama Limitleri

Bodrum'da Yaz Tarifesi Belli Oldu! İşte Bodrumun Ünlü Plajlarının Giriş Ücretleri ve Minimum Harcama Limitleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 09:43

Haziran ayının sıcakları ile birlikte herkesin gündeminde tatil olmaya başladı. Tatil planlarını yapanlar otellerin ve sahillerdeki işletmelerin giriş, servis ve kuver ücretlerini araştırmaya başladı. Milliyet Gazetesi Yazarı Ersin Süzer, Bodrum'un en ünlü beachlerinin bu yaz uygulayacakları giriş ücretlerini paylaştı. 

İşte, detaylar... 

Kaynak: Ersin Süzer

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Mavi ile yeşilin birleştiği eşsiz koylarıyla, turizim cenneti Bodrum'da yaz sezonuna ait fiyat listeleri belli oldu!

Mavi ile yeşilin birleştiği eşsiz koylarıyla, turizim cenneti Bodrum'da yaz sezonuna ait fiyat listeleri belli oldu!

Son dönemlerde beachlerin giriş ücretleri kadar, servis ve kuver ücretleri de gündemde yerini aldı. Bodrum'un gözde mekanlarında kişi başı minimum harcama limitleri de dikkat çekti.

Lucca Beach

Lucca Beach

Lucca Beach, 100 Euroluk minimum harcama limitiyle misafirlerini bekliyor.

Maça Kızı

Maça Kızı

Maça Kızı, 6,500 TL minimum harcama limitiyle misafirlerini bekliyor.

NO 81

NO 81

NO 81, 100 Euro minimum harcama limitiyle misafirlerini bekliyor.

Scorpios Beach

Scorpios Beach

Scorpios Beach, 60 Euro giriş ücreti ve 90 Euro minimum harcama limitiyle misafirlerini bekliyor.

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Edition Otel

Edition Otel

Edition Otel, 130 Euroluk giriş ücretiyle misafirlerini bekliyor.

Buddha Beach Bar

Buddha Beach Bar

Buddha Beach Bar, 75 Euroluk giriş ücreti ve 150 Euro minimum harcama limitiyle misafirlerini bekliyor.

Flamm Beach

Flamm Beach

Flamm Beach, 3000 TL minimum harcama limitiyle misafirlerini bekliyor.

Mett Hotel

Mett Hotel

Mett Hotel, 2.500 TL giriş ücretiyle misafirlerini bekliyor.

Mandarin Oriental Hotel

Mandarin Oriental Hotel

Mandarin Oriental Hotel, 130 Euroluk giriş ücretiyle misafirlerini bekliyor.

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Mariolino By The Sea (Kuum Hotel)

Mariolino By The Sea (Kuum Hotel)

Mariolino By The Sea, 150 Dolar giriş ücretiyle misafirlerini bekliyor.

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