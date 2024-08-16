Resmi Gazete’de Yer Aldı: Emniyet ve Jandarma’da Üst Düzey Değişiklik
Resmi Gazete’de Yer Aldı: Emniyet ve Jandarma’da Üst Düzey Değişiklik
Bugünkü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda yapılacak değişiklikler yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valisi olurken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi, yerine Orgeneral Ali Çardakcı getirildi.
Kararnameyle 23 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 16'sının emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın