Reklamın İyisi Kötüsü Olur: Ürününüzün Doğru Hedef Kitleye Ulaşmasını Sağlayacak 12 Yol
Reklamın İyisi Kötüsü Olur: Ürününüzün Doğru Hedef Kitleye Ulaşmasını Sağlayacak 12 Yol
Büyük bir kesimin inandığının aksine, reklamın iyisi kötüsü vardır. Temelde her reklam, belirli bir markayı veya ürünü farklı kitlelere tanıtma konusunda etkili olsa da iyi reklamla kötü reklam bu aşamada aynı performansı göstermez. Doğru reklam doğru kitleye doğru ürünü ulaştırırken, kötü reklam çoğu zaman bu hedefi karşılamaz ve bazen de marka değerinin düşmesine varan sorunlar doğurur.
Peki markanızı veya ürününüzü doğru şekilde tanıttığınızdan nasıl emin olabilirsiniz?
İşte yanıt! 👇
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1. Hedef kitlenizi tanımakla başlayın.
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2. Pazar araştırmaları yapın.
3. Doğru platformlar kullanın.
4. Bütçenizi doğru bölün.
5. Konum ayarlarını gözden geçirin.
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6. Dikkat çekici bir mesaj oluşturun.
7. Mesajınızı doğru iletin.
8. Güçlü görseller seçin.
9. Duygulara hitap edin.
10. A/B testleri yapın.
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