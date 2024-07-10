Reklamın İyisi Kötüsü Olur: Ürününüzün Doğru Hedef Kitleye Ulaşmasını Sağlayacak 12 Yol

Reklam kampanyası oluştururken bütçenin en iyi şekilde optimize edilmesi hayatidir. Çünkü yanlış yönetilen bütçe, reklam ayarları doğru olsa bile istenen geri dönüşü getirmeyebilir. Bunun için de yine temel konu hedef kitle davranışı etrafında şekillenir. Kitlenin en aktif olduğu gün, saat ve dönemlerde bütçenin daha büyük kısmını harcamak en doğru reklam verme şeklidir. Ama bu doğru aralığı bulmadan önce farklı ayarlarla farklı reklam denemeleri yapılabilir.