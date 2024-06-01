Regl Olduğu İçin Pantolonunu Değiştiren Kadın Polise Ceza Verildi, Ceza Yargıdan Döndü

'Bahse konu tarihte ben Ümraniye’deki ikametimden resmi pantolonumu ve botumu giyerek palaskamı ve resmi tişörtümü de çantama koyarak evden çıktım. Çantama yedek sivil pantolonumu da almıştım, özel günümde olduğum için. Stada görev saatimden yarım saat önce gitmişim, stada vardığımda lavaboya girmek istediğimde güvenliğin engeli ile karşılaştım, güvenlikçilerden rica ederek lavaboya polis tişörtümü giymeye gittim, lavaboya girdiğimde resmi pantolonumda kan lekesi olduğu fark ettim. Bu nedenle yanımda götürmüş olduğum sivil pantolonumla değiştirmek zorunda kaldım, hatta botlarımı değiştirmedim çünkü yanımda yedek ayakkabı götürmemiştim. Daha sonra dışarı çıktığımda aynı karakolda görev yaptığım polis memuru üzerimi neden değiştirdiğimi sordu, ben de kendisine üzerime ayran döküldüğünü aracında polis yeleği olup olmadığını sordum, kendisi de aracından kırmızı polis yeleği getirerek bana verdi. Ben de görev yerime bu şekilde geçmek zorunda kaldım. Görev yerime geçtiğimde sorumlu erkek komiser bana 'neden sivil olduğumu sordu', ben de kendisine durumu açık bir şekilde izah edemeyeceğim için pantolonuma ayran döküldü ve üzerimi değiştirmek orunda kaldığımı söyledim. Benim görevli olduğum nokta ön arama noktasıdır ve en kalabalık noktadır. Ben pantolonumu değiştirmeden o kadar erkeğin içinde bu şekilde çalışamazdım.”