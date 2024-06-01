Regl Olduğu İçin Pantolonunu Değiştiren Kadın Polise Ceza Verildi, Ceza Yargıdan Döndü
Regl Olduğu İçin Pantolonunu Değiştiren Kadın Polise Ceza Verildi, Ceza Yargıdan Döndü
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/regl-o...
İstanbul’da görevi başındayken regl olan bir kadın polis hakkında “izin verilen haller dışında üniforma giymemek” gerekçesiyle tutanak tutuldu ve 4 gün aylıktan kesme cezası verildi. Regl olduğu için kadın polise verilen ve tartışmalara neden olan ceza yargıdan döndü.
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Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre; İstanbul’da bir ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan kadın polis, maç nedeniyle Vodafone Park Stadyumu’ndaki arama noktasında görevlendirildi. Resmi üniforması ile görev yerine giden kadın polis, lavaboya gittiğinde regl olduğu için pantolonunun lekelendiğini fark etti.
Göreve gelirken yanında getirdiği sivil pantolonu giymek zorunda kalan kadın polis, üzerine de polis tanıtım yeleği giyerek görev yerine döndü.
Görevli erkek komiserin neden sivil pantolonla görev yaptığını sorması üzerine ise “Pantolonuma ayran döküldü” cevabını veren kadın polis hakkında tutanak tutuldu. Polis memuru hakkında “izin verilen haller dışında üniforma giymemek” gerekçesiyle 4 gün aylıktan kesme cezası verildi.
Söz konusu ceza yargıya taşındı. İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu’nun kararına karşı açılan davada ifadesi alınan kadın polis, yaşananları şu sözlerle anlattı:
Dava konusu cezaya ilişkin kararını veren İstanbul 7’inci İdare Mahkemesi, kadın polise verilen cezanın hukuka uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:
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