Real Madrid'in Yıldızı Luka Modric, Swansea'ya Ortak Oldu

Birçok yıldız futbolculuk kariyerini mükemmel bir şekilde yönetse de futbol sonrası için doğru adımları atmakta güçlük çekiyor. Eriyen servetler, zor durumda geçen bir emeklilik dönemi gibi dezavantajlarla birçok futbolcu hikayesi gördük.

Bazı isimler de aktif futbolculuk döneminde bile sonraki yıllara yatırım yapabiliyor. O isimlere luka Modric de eklendşi.