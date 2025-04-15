Real Madrid'in Yıldızı Luka Modric, Swansea'ya Ortak Oldu
Birçok yıldız futbolculuk kariyerini mükemmel bir şekilde yönetse de futbol sonrası için doğru adımları atmakta güçlük çekiyor. Eriyen servetler, zor durumda geçen bir emeklilik dönemi gibi dezavantajlarla birçok futbolcu hikayesi gördük.
Bazı isimler de aktif futbolculuk döneminde bile sonraki yıllara yatırım yapabiliyor. O isimlere luka Modric de eklendşi.
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Kariyeri bitmeden yatırım dünyasına atılanlar arasına Luka Modric de adını yazdırdı.
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Swansea'nin azınlık hisselerinin sahibi oldu.
"Heyecan verici fırsat"
Kulüpten yapılan açıklamada Luka Modric'in aynı zamanda iyi bir rol model olduğu söylendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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