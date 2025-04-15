onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Real Madrid'in Yıldızı Luka Modric, Swansea'ya Ortak Oldu

Real Madrid'in Yıldızı Luka Modric, Swansea'ya Ortak Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.04.2025 - 15:59

Birçok yıldız futbolculuk kariyerini mükemmel bir şekilde yönetse de futbol sonrası için doğru adımları atmakta güçlük çekiyor. Eriyen servetler, zor durumda geçen bir emeklilik dönemi gibi dezavantajlarla birçok futbolcu hikayesi gördük. 

Bazı isimler de aktif futbolculuk döneminde bile sonraki yıllara yatırım yapabiliyor. O isimlere luka Modric de eklendşi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kariyeri bitmeden yatırım dünyasına atılanlar arasına Luka Modric de adını yazdırdı.

Kariyeri bitmeden yatırım dünyasına atılanlar arasına Luka Modric de adını yazdırdı.

39 yaşında yavaş yavaş kariyerinin son günlerini yaşayan Luka Modric futbolu bırakmadan önce futbola yatırım yaptı. Hırvat yıldızın yatırım adresi ise İngiltere oldu.

Swansea'nin azınlık hisselerinin sahibi oldu.

Swansea'nin azınlık hisselerinin sahibi oldu.

Luka Modric, yüzdesi ve bedeli açıklanmayan oranda azınlık hisselerini aldığı Swansea'nin önemli yatırımcılarından oldu. Galler ekibi Championship'te mücadele ediyor ve Premier Lig'in bir basamak altındaki ligde tekrar premier Lig'e dönme hayalleri kuruyor.

"Heyecan verici fırsat"

"Heyecan verici fırsat"

Swansea’nin internet sitesine konuşan oyuncu, “Bu heyecan verici bir fırsat. Swansea’nin güçlü bir kimliği, inanılmaz bir taraftar kitlesi ve en üst seviyede rekabet etme arzusu var. En üst seviyede oynarken, kulübe tecrübemi aktarabileceğime inanıyorum. Amacım, kulübün gelişimine olumlu katkı sağlamak ve heyecan verici bir gelecek inşa edilmesine yardımcı olmak” dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada Luka Modric'in aynı zamanda iyi bir rol model olduğu söylendi.

Kulüpten yapılan açıklamada Luka Modric'in aynı zamanda iyi bir rol model olduğu söylendi.

CEO Tom Gorringe, “Luka’nın yatırımcı ve ortak olarak aramıza katılmasından dolayı çok heyecanlıyım. Akademiden A takıma kadar oyuncularımız için ondan daha iyi bir rol model düşünülemez. Hedeflerimize olan desteği ve bu yolculukta bize eşlik etme isteği, sahada ve saha dışında sonuçlarımızı geliştirme çabamızda çok önemli olacak. Yaptığımız görüşmelerde kulübe olan tutkusunu, performansımıza dair bilgisini ve bizi geliştirme isteğini açıkça ortaya koydu. Onunla daha yakın çalışarak kulübü ileri taşımayı dört gözle bekliyorum,” dedi.

Swansea City yönetim kurulu ise şu açıklamayı yaptı: “Luka’nın sahiplik grubumuza katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İlk görüşmelerimizden itibaren vizyonlarımızın örtüştüğü ve Luka’nın grubumuza önemli katkılar sağlayacağı çok netti. Bu süreçte verdikleri destek için Luka’ya ve ekibine teşekkür ediyoruz. En kısa sürede Swansea.com Stadyumu’nda sizlerle tanışması için onu ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın