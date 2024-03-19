Ramazan Bayramı'nda Tatil İlan Eden İtalyan Okuluna Aşırı Sağcılardan Büyük Tepki Geldi!
Ramazan Bayramı'nda Tatil İlan Eden İtalyan Okuluna Aşırı Sağcılardan Büyük Tepki Geldi!
İtalya'nın Milano kentindeki bir okul, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etti. Müslüman öğrencilerin de okuduğu okulun bu kararı İtalya'daki aşırı sağcıların tepkisine neden oldu. Detaylar içerikte!
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İtalya'nın Milano kentindeki bir ilköğretim okulunda Ramazan Bayramı'nın ilk gününün tatil ilan edilmesi İtalyan siyasetinde tartışmalara neden oldu. Hükümetteki aşırı sağcılar arasında bu karar deprem etkisi yarattı.
Iqbhal Masih İlköğretim Okulu, Milano'nun Pioltello kasabasında yer alıyor ve okulun öğrenci sayısı 1200. Okul adını çocuk işçiliğine karşı mücadelenin sembolü olan ve öldürülen Pakistanlı Hristiyan çocuk Iqbhal Masih’ten almış.
BBC'nin haberine göre Iqbhal Masih İlköğretim Okulu'nda 40 Müslüman öğrenci okuyor. Okul müdürü Alessandro Fanfoni, geçen yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü devamsızlığın çok olduğunu görmüş ve bu sene tatil etme kararı almış.
Fanfoni yaptığı açıklamada, "Gerçeklere gözlerimizi kapatamayız, bu bayram birçok öğrencimiz için gelenek. Herkesin eşit haklarını garanti altına almalıyız" diyor.
Ancak okul müdürünün aldığı bu karar aşırı sağcılar tarafından çok eleştiriliyor. Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bayram tatilinin İtalya'nın değerlerine aykırı olduğunu ve kabul edilemeyeğini dile getiriyor.
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Salvini yaptığı açıklamada,
Aşırı sağcı Lig Partisi'nden Silvia Sardone ise bu kararın İtalya'nın İslamlaşma sürecini hızlandırdığını iddia ediyor. Sağ görüşlü İtalyan basını Libero gazetesi haberi "Sınıflara şeriat geliyor ama haçlar yasak" sözleriyle manşete taşıdı.
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