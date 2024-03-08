Japon Şehri Kyoto'da Yabancı Turistlerin Geyşa Mahallesine Girişi Yasaklandı!

'2019'da geyşaları rahatsız eden turistlere para cezası vermeye başlamıştık. Turistler, profesyonel kadın sanatçılarımızın rızaları olmadan fotoğraflarını çekiyor ve onlara dokunup rahatsız ediyordu. Pandemiden sonra da bu saygısızlık devam etti. İnsanlar geyşaların saç süslerini çekip çıkarıyor onlara sigara izmariti fırlatıyordu. Biz de o yüzden bölgeyi turistlere kapatma kararı aldık' dedi.