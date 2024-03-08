Japon Şehri Kyoto'da Yabancı Turistlerin Geyşa Mahallesine Girişi Yasaklandı!
Japon Şehri Kyoto'da Yabancı Turistlerin Geyşa Mahallesine Girişi Yasaklandı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/705646/...
Japonya'nın kültürel hayatının önemli bir parçası olan geyşalar son zamanlarda turistler yüzünden epey bir şikayetçi. Bu nedenle geyşa bölgesiyle bilinen Kyoto'daki Gion'un yönetimi turist ziyaretlerine yönelik önemli bir karar aldı. Detaylar içerikte!
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Geyşalar, Japonya'nın popüler kültüründe önemli bir yere sahip. Bu peruklu beyaz yüzlü kadınlar 17. yüzyıldan beri ülkenin eğlence hayatında yer alıyor. Geyşalar erkek müşteriler karşısında şarkı söylüyor, dans ediyor ve onlarla sohbet ediyor.
Ancak şimdilerde bu kültür 'fotoğraflamak' yüzünden tehdit altında. Japonya'nın Kyoto şehrindeki popüler geyşa bölgesinin yöneticileri turistlerden şikayetçi.
Dünyanın her yerinden gelen turistlerin geyşa nüfusunun kalabalık olduğu Gion kentine gelerek Japon kadın sanatçıları taciz ve rahatsız ettiği vakalar artış gösteriyor. Paparazzi turistler sırf geyşalarla fotoğraf çekinebilmek için kimonolarını ve peruklarını çekiştiriyor. Sokak aralarında geyşaları ve stajyer geyşa denilen maikoları kovalıyor.
Independent'in haberine göre geyşa mahallesiyle meşhur tarihi Gion bölgesinin meclisi konuyla ilgili çok sert bir karar aldı. Meclis, 2024 yılının Nisan ayından itibaren paparazzi turistlerin bölgeye ve ara sokaklara girmesini yasaklayacak.
South China Morning Post'un haberine göre restoran ve kafelere ev sahipliği yapan ara sokaklar sadece bölge halkına, geyşalara ve müşterilerine açık olacak.
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Gion'un yerel meclisinden yetkili biri olan Isokazu Ota CNN'e yaptığı açıklamada,
Kyoto'da yaşayan Kanadalı yazar ve geyşa kültürü uzmanı Peter Macintosh ise tüm bu olanları şu sözlerle açıklıyor: "İnsanlar çıldırmış ve tamamen kontrolden çıkmış durumda!"
Siz turistlerin fotoğraf çekme furyası uğruna geyşaları rahatsız etmesine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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