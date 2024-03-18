NATO ve Rusya Arasında Çıkacak Olası Bir Nükleer Savaşta Tahmini Ölü Sayısı Açıklandı!
NATO ve Rusya Arasında Çıkacak Olası Bir Nükleer Savaşta Tahmini Ölü Sayısı Açıklandı!
NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki olası bir savaş için hazırlıklar sürüyor. Avrupa ülkeleri savaş için hazırlık çağrısı yaparken Rusya da nükleer savaş için güçlerinin yeterli olduğunu ima ediyor. ABD'de yapılan bir simülasyon ise nükleer bir savaş çıkarsa ne olur sorusunun cevabını bize veriyor. İşte o korkunç araştırmanın detayları...
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Avrupalı ülkeler ve NATO, olası bir nükleer savaş için söylemlerini giderek artırıyor. Avrupa devletleri askeri personel ve teçhizat konusunda sayılarını artırırken Rusya'ya karşı savunma önlemleri alıyor.
Birleşik Krallık ve Almanya vatandaşlardan ordu kurulması çağrısı yapıyor, İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin de onaylamasıyla NATO'ya dahil olarak askeri imkanlarını artırıyor ve Letonya, Estonya ve Litvanya Rusya sınırına savunma duvarı inşa ediyor.
Geçtiğimiz hafta ABD'nin önderliğindeki NATO ülkeleri Rusya sınırında savaş tatbikatı düzenledi. Rusya ise bu tatbikata cevap olarak ordusunun büyük bir bölümünü İsveç ve Finlandiya sınırına kaydırdı.
NATO ülkeleri ve Rusya arasında nükleer savaşın kapıda olduğu bu dönemde ABD'deki Princeton Üniversitesi, olası bir savaş için korkunç bir senaryo iddiasında bulundu. Savaşın simülasyonunun yapıldığı araştırmaya göre NATO-Rusya arasındaki nükleer savaşta milyonlarca insanın öleceği öngörülüyor.
Yapılan araştırmaya göre karşılıklı nükleer füzeler kullanılırsa savaşın ilk 45 dakikasında 45 milyon insan hayatını kaybedecek. Emekli ABD'li General Ben Hodges'ın tahminine göre ABD, Rusya'ya ilk nükleer füzeyi Polonya-Almanya sınırından gönderecek.
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Milliyet'in haberine göre ABD'nin elinde 3750, Rusya'da ise 5580 nükleer füze başlığı bulunuyor. ABD'nin elindeki en büyük koz ise F-35 savaş uçakları. Zira bu uçaklar radarlar tarafından tespit edilemiyor ve bir füze daha ateşlenmeden harekete geçiyor.
Araştırmanın dikkat çeken konularından biri de olası bir nükleer savaşta hangi ülkelerin güvenli yer olacağı üzerine. Rapora göre NATO-Rusya savaşında zarar görmeden kurtulabilecek en güvenli ülkeler Arjantin, Avustralya ve Yeni Zelanda.
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