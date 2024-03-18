NATO ve Rusya Arasında Çıkacak Olası Bir Nükleer Savaşta Tahmini Ölü Sayısı Açıklandı!

NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki olası bir savaş için hazırlıklar sürüyor. Avrupa ülkeleri savaş için hazırlık çağrısı yaparken Rusya da nükleer savaş için güçlerinin yeterli olduğunu ima ediyor. ABD'de yapılan bir simülasyon ise nükleer bir savaş çıkarsa ne olur sorusunun cevabını bize veriyor. İşte o korkunç araştırmanın detayları...