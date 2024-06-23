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Rahat Bir Uyku İçin Dinlemeniz Gereken 10 Huzur Dolu Şarkı

etiket Rahat Bir Uyku İçin Dinlemeniz Gereken 10 Huzur Dolu Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 11:16

Günün yorgunluğu omuzlarınızda birikmiş, zihninizin karmaşası dinmek bilmiyor. Gecenin karanlığına adım atarken, ruhunuzu dinginliğe kavuşturacak, sizi huzurlu bir uykuya hazırlayacak melodilere ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte, gecenin büyüsüne kapılıp, kendinizi huzurun kollarına bırakmanız için seçtiğimiz 10 şarkı...

Bu şarkılar, kalbinize dokunacak, ruhunuza iyi gelecek. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve bu huzur dolu melodilerin sizi tatlı bir rüyaya taşımasına izin verin. Geceyi dinginlikle tamamlamanız dileğiyle...

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1. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche

2. Max Richter - On the Nature of Daylight

3. Enya - Only Time (Official 4K Music Video)

4. Norah Jones - Come Away With Me

5. Sigur Rós - Hoppípolla (Official Video)

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6. Ólafur Arnalds - Near Light (Official Music Video)

7. Sade - By Your Side

8. Hooverphonic - Mad About You

9. Bon Iver - Holocene

10. Lana Del Rey - Video Games

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