Rahat Bir Hayat İçin 20’li Yaşlarında Edinebileceğin En Değerli 11 Finansal Alışkanlık
Hayatın en özgür, en keşif dolu ama aynı zamanda en kafa karıştırıcı dönemlerinden biri 20’li yaşlar… Gelecek hayalleri kurarken bir yandan da ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyorsan, yalnız değilsin! Ama iyi haber şu ki finansal okuryazarlıkla tanışmak ve bazı alışkanlıkları erkenden kazanmak, ileride sana mis gibi bir hayatın kapısını aralayacak. Ne kadar erken başlarsan, o kadar az stres yaşarsın. Hem emeklilikte keşke dememek hem de bugününü huzurla yaşamak için bu maddelere bir göz atmalısın! Haydi edinmen gereken finansal alışkanlıklara birlikte bakalım!
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1. Harcamalarını kaydetmek ve paranın nereye gittiğinden emin olmak!
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2. Mümkün mertebe gerçekçi olup, bütçe yapmayı öğrenmek.
3. Acil durum fonu oluşturmak.
4. Borçlanma alışkanlıklarını gözden geçirmek.
5. Erkenden yatırım yapmaya başlamak.
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6. Finansal okuryazarlıkta kendini geliştirmek.
7. Taksit tuzağına düşmemek.
8. Gelirini yükseltmenin yollarını aramak.
9. Önce Kendine Öde prensibini uygulamak.
10. Sağlık sigortası yaptırmak.
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11. Tüketim kültürüne direnmeyi öğrenmek.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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