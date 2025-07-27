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Rahat Bir Hayat İçin 20’li Yaşlarında Edinebileceğin En Değerli 11 Finansal Alışkanlık

etiket Rahat Bir Hayat İçin 20’li Yaşlarında Edinebileceğin En Değerli 11 Finansal Alışkanlık

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 14:01

Hayatın en özgür, en keşif dolu ama aynı zamanda en kafa karıştırıcı dönemlerinden biri 20’li yaşlar… Gelecek hayalleri kurarken bir yandan da ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyorsan, yalnız değilsin! Ama iyi haber şu ki finansal okuryazarlıkla tanışmak ve bazı alışkanlıkları erkenden kazanmak, ileride sana mis gibi bir hayatın kapısını aralayacak. Ne kadar erken başlarsan, o kadar az stres yaşarsın. Hem emeklilikte keşke dememek hem de bugününü huzurla yaşamak için bu maddelere bir göz atmalısın! Haydi edinmen gereken finansal alışkanlıklara birlikte bakalım!

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1. Harcamalarını kaydetmek ve paranın nereye gittiğinden emin olmak!

Para biriktirememenin en büyük sebeplerinden biri, nereye gittiğini bilmemektir. Günlük harcamalarını bir uygulamayla hiç olmadı basit bir defterle not almalısın. Kahve, kargo, online alışveriş… Bunlar minik gibi görünse de ay sonunda devasa bir fatura haline geliyor malum. Bu alışkanlık sayesinde seni gereksiz harcamaya iten kalıpları fark etmiş olacaksın. Bir süre sonra da kendine buna gerçekten İhtiyacım var mı diye sormaya başlayacaksın zaten. Finansal farkındalık yaşadıktan sonra her şey daha başka türlü olacak. Takip etmeyen, yönetemez!

2. Mümkün mertebe gerçekçi olup, bütçe yapmayı öğrenmek.

Bütçe yapmaya kısıtlama olarak bakmamalısın. Aslında bu sayede özgürlüğünü kazanacaksın. Gelirine göre neye, ne kadar harcayacağını planlayarak daha saklı bir sisteme sahip olabileceksin. İlk aylar zor olabilir ama birkaç denemeden sonra kendi sistemini oturtursun. Ay sonu gelmeden biten paranın sorumlusu sen olabilirsin ama kontrolü ele almak da yine senin elinde. Giderlerini zorunlu ve keyfi olarak ayırmayı dene. Eğlenceye de yer ver ama ölçüyü kaçırma.

3. Acil durum fonu oluşturmak.

Hayat bu, ne zaman ne olacağı belli olmaz! İşten çıkarılma, sağlık sorunu, ani taşınma derken hazırlıksız yakalanmak stresin alasını yaşatıyor insana. Bu yüzden aylık gelirinin en az %10’unu bir kenara koyarak bir acil durum fonu oluşturmalısın. Bu fonu kullanmak zorunda kalmasan bile o paranın orada olduğunu bilmek sana büyük bir iç huzur sağlar.  Güvenlik ihtiyacını karşılamış olursun bu sayede. Ayrıca bu fonu ulaşılması zor bir hesapta tutarsan kolay kolay harcamazsın da. 3-6 aylık giderlerini kapsayacak bir birikim oluşturmak ideal. Gelecekteki kendine bir iyilik yapmış olacaksın!

4. Borçlanma alışkanlıklarını gözden geçirmek.

Kredi kartı seni batırmaz ama kötü kullanımı batırabilir! Borç, doğru kullanıldığında faydalıdır zira eğitim, yatırım gibi konularda çok işe yarar. Ama sadece tüketim amaçlı borçlanmak seni bir kısır döngüye sokmuş olur. Asla minimum ödeme ile yetinmemelisin, faiz seni arkadan sinsice takip etmekte. Kredi kartını bilinçli kullan ve her ay tam ödeme yapmaya çalış. Kredi puanını da korumak için bu alışkanlık çok önemli. Borç seni yönetmesin, sen borçlarını yönet!

5. Erkenden yatırım yapmaya başlamak.

20’li yaşlar, yatırımın altın çağı bizce! Çünkü zaman senin lehine çalışıyor. Bileşik faiz denen mucize sayesinde erken başlayanlar çok daha fazla kazanır. Küçük küçük başla, önemli olan istikrar. Hisse senedi, yatırım fonu, altın veya kripto… Sana uygun olanı bulmak için araştır ve bilenlere danış. Paranı sadece harcama. Aynı zamanda çalıştır da. Yatırım yapmayı öğrenmek seni gelecekte keşke demekten kurtaracak, emin ol. Hedef küçük bile olsa, yola çıkmak her şeydir.

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6. Finansal okuryazarlıkta kendini geliştirmek.

Para yönetimi okulda öğretilmiyor ama hayatın her alanında karşına çıkıyor. Bu yüzden kendi kendinin öğretmeni olmalısın. Podcast’ler dinle, finansal kitaplar oku, YouTube kanallarına göz at. Temel ekonomi bilgisi, faiz oranları, enflasyon, yatırım çeşitleri gibi konuları bilmek seni pek çok kişinin önüne geçirecek. Ne kadar çok bilirsen, o kadar iyi kararlar vereceksin. Bilgi çağında cehalet, lüks değil risk aslında.

7. Taksit tuzağına düşmemek.

“Ayda sadece 300 TL!” diyerek girdiğin alışverişler seni uzun vadeli bir borç sarmalına sokabilir. Küçük görünse bile toplamda sırtına büyük bir yük yüklüyor aslında. İhtiyacın olmayan şeyleri sırf taksitle alınca aslında geleceğini ipotek altına almış oluyorsun. Taksitle değil, planla! Büyük harcamaları önceden birikimle karşılamalısın. Kredi kartı taksitleriyle dolu bir ay sonu, hayat kaliteni oldukça düşürür zira.

8. Gelirini yükseltmenin yollarını aramak.

8. Gelirini yükseltmenin yollarını aramak.

Tasarruf önemli ama yine de sınırlı. Gelirini artırmak ise sınırsız bir potansiyele sahip olmak demek. Freelance işler, hobilerden gelir elde etme, pasif gelir kaynakları… 20’li yaşlar deneme yanılma için harika bir dönem. Sosyal medyada içerik üretmekten, çeviri yapmaya kadar birçok alan sana açık. Hayal ettiğin hayat için sadece para biriktirmek değil, para kazanmayı çeşitlendirmek gerekiyor.

9. Önce Kendine Öde prensibini uygulamak.

Maaşını aldığın an ilk iş, bir kısmını kendin için kenara koy. Kira, fatura, diğer harcamalar seni tüketmeden önce kendine yatırım yap. %10 bile olsa zamanla ciddi birikim sağlayacaksın bu sayede. Kendini geleceğini düşünerek ödüllendirmiş ol. Önce sen, sonra diğer her şey!

10. Sağlık sigortası yaptırmak.

10. Sağlık sigortası yaptırmak.

Gençsin ama ölümsüz değilsin. Ani bir sağlık problemi seni maddi olarak zor durumda bırakabilir her an. Devlet sigortası çoğu şeyi kapsasa da özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sigortanın da büyük avantajları var. Beklenmedik bir ameliyat, diş tedavisi veya fizik tedavi gibi masraflar için hazırlıklı olmuş olursun. Sağlığına yatırım, geleceğine yatırımdır!

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11. Tüketim kültürüne direnmeyi öğrenmek.

Her gördüğünü alma, her indirimde kendini kaybetme! Sosyal medyada gördüğün hayat tarzı çoğu zaman sadece bir pazarlama stratejisi. Gerçek mutluluk, ihtiyaçlarını bilmek ve onlara sadık kalmaktan geçiyor. Minimalizm seni fakir yapmaz aksine özgür yapar. Tüketmeden de mutlu olabilmek, gerçek zenginlik!

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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