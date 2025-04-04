Bu tür ürünlerin, taze limon suyu gibi satılması yanıltıcı kabul edilecek ve piyasaya arzı yasaklanacak.

Bu adım, gıda etiketlemesi konusunda daha şeffaf bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor. Bakanlık, bu düzenleme ile tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak için önemli bir adım atmış oldu.