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Raflardan Toplatılıyor! Limon Suyu ve Nar Ekşisi İzlenimi Veren Ürünlerin Satışı Yasaklandı

Raflardan Toplatılıyor! Limon Suyu ve Nar Ekşisi İzlenimi Veren Ürünlerin Satışı Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.04.2025 - 08:32

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıklı gıda tüketimini desteklemek adına, limon suyu ve nar ekşisi gibi ürünlerin taklitlerinin satışını yasakladı. Bakanlık tarafından alınan bu kararla, gerçek limon suyu içermeyen ancak 'limon sosu', 'limon aromalı sos' veya 'limonlu sos' gibi isimlerle piyasada bulunan ürünlerin satışına son veriliyor. Aynı uygulama nar ekşisi ürünleri için de geçerli.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/81-ilde-rafl...
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme başlattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, taze limon suyu izlenimi veren ancak aslında limon içermeyen ürünlerin satışı yasaklandı.

Bu düzenleme, tüm Türkiye genelinde uygulanacak ve 81 ilde geçerli olacak.

Sözcü’de yer alan habere göre; Yeni düzenlemeye göre, "limon sosu", "limon aromalı sos" ya da "limonlu sos" gibi ifadelerle satılan ve gerçek limon suyu içermeyen ürünlerin satışı artık yapılmayacak.

Sözcü’de yer alan habere göre; Yeni düzenlemeye göre, "limon sosu", "limon aromalı sos" ya da "limonlu sos" gibi ifadelerle satılan ve gerçek limon suyu içermeyen ürünlerin satışı artık yapılmayacak.

Bu tür ürünlerin, taze limon suyu gibi satılması yanıltıcı kabul edilecek ve piyasaya arzı yasaklanacak. 

Bu adım, gıda etiketlemesi konusunda daha şeffaf bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor. Bakanlık, bu düzenleme ile tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak için önemli bir adım atmış oldu.

Limon suyu ile sınırlı kalmayan bu düzenleme, nar ekşisi ürünleri için de benzer kurallar getiriyor.

Limon suyu ile sınırlı kalmayan bu düzenleme, nar ekşisi ürünleri için de benzer kurallar getiriyor.

Artık nar suyu veya konsantresi içermeyen, içinde farklı maddeler bulunan nar ekşisi ürünlerinin satışı yasaklanacak. Bu karar, nar ekşisinin içeriğini daha net bir şekilde tüketiciye sunmayı amaçlıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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