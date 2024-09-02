Radyo Dünyasına İlk Adım: Melon Şapka’nın Başlangıç Hikayesi
1990'lı yılların radyo dünyasında iz bırakan, şiir programlarıyla gönüllerde taht kuran Melon Şapka, Türk radyo tarihinin en özel isimlerinden biri. Melon Şapka ile olan dostluğum yıllar öncesine dayanıyor. Bu nedenle, onun hayat hikayesini ve radyo dünyasındaki serüvenini derinlemesine bilmek ve paylaşmak benim için büyük bir mutluluk.
Hem sesiyle hem de kalemiyle dinleyenlerine dokunan bu eşsiz radyocu, 'Melon Şapka' adıyla tanınan ve sevilen bir marka haline geldi. Radyo kariyerine Milliyet Gazetesi'nde grafik müdürlüğü yaptığı yıllarda başlayan Melon Şapka, bir tesadüf sonucu başladığı radyo yolculuğunu, yıllar süren bir tutkuyla devam ettirdi. Şimdi, onunla radyo dünyasından şiire, kişisel yolculuğundan gelecek projelerine uzanan bir sohbet için bir araya geliyoruz.
Melon Şapka ile gerçekleştirdiğim bu özel söyleşide, kendisinin şiir programcılığına nasıl başladığını, 'Melon Şapka' isminin arkasındaki anlamı ve hayatındaki önemli anları konuşma fırsatı bulduk.