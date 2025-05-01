Radarlar Ötmeye Başladı: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Merak ettiğimiz ama ismini bir türlü çıkaramadığımız şarkıları bulmamızda büyük yardımcı olan Shazam, yine her ay olduğu gibi bu ay da epey popüler şarkıları bulmamıza yardımcı oldu. Bakalım bu ay Shazam radarımıza hangi şarkılar yakalandı?
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Doechii - Anxiety
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Chella - My Darling
Lola Young - Messy
Alex Warren - Ordinary
ATLXS - PASSO BEM SOLTO (Super Slowed)
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MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea - Shake It To The Max (FLY) [Remix]
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
AY YOLA - Homay
Davido - With You
Ed Sheeran – Azizam
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