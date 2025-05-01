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Radarlar Ötmeye Başladı: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Radarlar Ötmeye Başladı: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.05.2025 - 23:27

Merak ettiğimiz ama ismini bir türlü çıkaramadığımız şarkıları bulmamızda büyük yardımcı olan Shazam, yine her ay olduğu gibi bu ay da epey popüler şarkıları bulmamıza yardımcı oldu. Bakalım bu ay Shazam radarımıza hangi şarkılar yakalandı?

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Doechii - Anxiety

Chella - My Darling

Lola Young - Messy

Alex Warren - Ordinary

ATLXS - PASSO BEM SOLTO (Super Slowed)

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MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea - Shake It To The Max (FLY) [Remix]

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

AY YOLA - Homay

Davido - With You

Ed Sheeran – Azizam

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Ma Belle
Ma Belle
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