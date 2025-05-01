Radarlar Ötmeye Başladı: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Merak ettiğimiz ama ismini bir türlü çıkaramadığımız şarkıları bulmamızda büyük yardımcı olan Shazam, yine her ay olduğu gibi bu ay da epey popüler şarkıları bulmamıza yardımcı oldu. Bakalım bu ay Shazam radarımıza hangi şarkılar yakalandı?