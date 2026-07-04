R10.net Kapandı mı, Neden Kapandı? R10.net’e Neden Girilmiyor?

R10.net, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/3780 sayılı kararıyla erişime engellendi.

BTK üzerinden yapılan sorguda da forumun “02/07/2026 tarihli ve 2026/3780 D.İş sayılı Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla” erişime engellendiği bilgisi yer aldı.

Kararın hangi spesifik konu veya şikayet üzerine alındığına dair detaylar henüz açıklanmadı. Forum yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kararın farkında olunduğu ancak resmî olarak kendilerine tebliğ edilmediği belirtildi.

R10.net daha önce de Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Aralık 2023 tarihli ve 2023/8095 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.