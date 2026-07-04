R10.net Kapandı mı, Neden Kapandı? R10.net’e Neden Girilmiyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye’nin en büyük webmaster ve dijital ticaret platformlarından biri olan R10.net’e giriş yapmak isteyen kullanıcılar erişim sorunu yaşadı. Web geliştiricileri, SEO uzmanları, dijital pazarlamacılar ve içerik üreticileri tarafından sıkça kullanılan foruma Türkiye’den erişim sağlanamadı. Yapılan sorgulamada R10.net için erişim engeli kararı uygulandığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
R10.net Kapandı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
R10.net’e Neden Girilmiyor? R10.net’e Neden Erişim Engeli Getirildi?
R10.net Nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın