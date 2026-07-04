article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
R10.net Kapandı mı, Neden Kapandı? R10.net’e Neden Girilmiyor?

R10.net Kapandı mı, Neden Kapandı? R10.net’e Neden Girilmiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 09:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye’nin en büyük webmaster ve dijital ticaret platformlarından biri olan R10.net’e giriş yapmak isteyen kullanıcılar erişim sorunu yaşadı. Web geliştiricileri, SEO uzmanları, dijital pazarlamacılar ve içerik üreticileri tarafından sıkça kullanılan foruma Türkiye’den erişim sağlanamadı. Yapılan sorgulamada R10.net için erişim engeli kararı uygulandığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

R10.net Kapandı mı?

R10.net Kapandı mı?

R10.net tamamen kapanmadı ancak siteye Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Türkiye’nin en uzun süredir faaliyet yürüten forumlarından biri olan R10.net’e girmek isteyen kullanıcılar, tarayıcılarında bağlantı hataları ve erişim sorunlarıyla karşılaştı.

Yapılan sorgulamada, R10.net hakkında erişim engeli kararı bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle kullanıcılar siteye normal yollarla ulaşamıyor.

R10.net’e Neden Girilmiyor? R10.net’e Neden Erişim Engeli Getirildi?

R10.net’e Neden Girilmiyor? R10.net’e Neden Erişim Engeli Getirildi?

R10.net, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/3780 sayılı kararıyla erişime engellendi.

BTK üzerinden yapılan sorguda da forumun “02/07/2026 tarihli ve 2026/3780 D.İş sayılı Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla” erişime engellendiği bilgisi yer aldı.

Kararın hangi spesifik konu veya şikayet üzerine alındığına dair detaylar henüz açıklanmadı. Forum yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kararın farkında olunduğu ancak resmî olarak kendilerine tebliğ edilmediği belirtildi.

R10.net daha önce de Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Aralık 2023 tarihli ve 2023/8095 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

R10.net Nedir?

R10.net Nedir?

R10.net, Türkiye’de teknoloji, internet ve dijital sektörlerle ilgilenen kişilerin bir araya geldiği forum platformlarından biridir. 2000’li yılların ortalarından beri faaliyet gösteren site, web geliştiricileri, SEO uzmanları, dijital pazarlamacılar, içerik üreticileri ve internet profesyonelleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Platformda web sitesi geliştirme, dijital hizmet alma, dijital ticaret, reklam, SEO, yazılım, tasarım ve benzeri birçok konuda kullanıcılar bilgi alışverişi yapabiliyor. Aynı zamanda R10.net, dijital hizmetlerin alınıp satıldığı büyük forumlardan biri olarak biliniyor.

R10.Net Açılacak mı?

R10.net’in erişim engelinin kaldırılıp yeniden erişime açılıp açılmayacağı şimdilik kesin olarak bilinmiyor. Kararın detayları henüz netleşmediği için sitenin ne zaman açılacağına dair resmî bir tarih bulunmuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın