PUBG Yasaklanacak mı, Erişim Engeli Gelecek mi? PUBG Nedir, Nasıl Bir Oyun?

PUBG Yasaklanacak mı, Erişim Engeli Gelecek mi? PUBG Nedir, Nasıl Bir Oyun?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 17:10

Türkiye’de yaşanan okul saldırılarının ardından bazı konular tartışmaya açıldı. PUBG gibi bazı mobil oyunların içeriği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Daha önce ülkemizde Roblox oyununa ve benzer sosyal medya platformlarına erişim engeli getirilmişti. Şimdi ise gözler PUBG oyununa çevrildi.

Peki PUBG yasaklanacak mı, Türkiye'de engellenecek mi?

PUBG Yasaklanacak mı?

PUBG Yasaklanacak mı?

Son dönemde Türkiye’de yaşanan iki ayrı okul saldırısının ardından mobil oyunlar gündemimize geldi. Özellikle de dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan PUBG'nin yasaklanıp yasaklanmayacağı merak konusu oldu. 

16 Nisan 2026 itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya ilgili bakanlıklardan PUBG’ye yönelik resmi bir erişim engeli gelmedi. PUBG, resmi açıklamalara göre ülkemizde yasak değildir.

PUBG'ye Türkiye'den Erişim Engellenir mi?

PUBG'ye Türkiye'den Erişim Engellenir mi?

PUBG'nin ülkemizde erişime engellenip engellenmeyeceği henüz belli değil. Bazı sosyal medya hesapları, popüler oyunun erişime engelleneceğini iddia etse de henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 

PUBG Nedir, Nasıl Bir Oyun?

PUBG, hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca oyuncusu bulunan ve özellikle gençler arasında yaygın olan bir oyundur. Oyuna, farklı platformlar üzerinden erişim sağlanabilir. 

PUBG, “PlayerUnknown’s Battlegrounds” ifadesinin kısaltmasıdır. Oyun, 100 oyuncunun uçaktan paraşütle atlayarak silah ve ekipman topladığı ve hayatta kalan son kişi veya takım olmaya çalıştığı popüler bir çevrimiçi oyundur.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
