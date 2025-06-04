Psikolojini Bu Hale Getiren Asıl Kişiyi Açığa Çıkarıyoruz!
Hayat bazen öyle sınavlardan geçirir ki, ruhunun hangi anda yara aldığını fark etmek yıllar sonra mümkün olur. Belki bir arkadaş, belki ailen, belki de senin bile farkında olmadığın şekilde kendin... Peki seni bu hale kim getirdi? Bu testte, geçmişinin karanlık izlerini sürecek ve iç dünyanı bugüne getiren esas etkene ışık tutacağız.
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1. Kendini en son ne zaman “gerçekten” huzurlu hissettin?
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2. Güvendiğin biri seni kırdığında ilk tepkin ne olur?
3. İnsanlarla duygusal bağ kurarken en çok ne seni zorlar?
4. Seni en çok ne yıkar?
5. Ailenle ilişkin nasıldı?
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6. En çok hangi cümle seni tetikler?
7. Hayatındaki en büyük pişmanlığın neyle ilgili?
8. Bir tartışmada genellikle...
9. Ruh halin genelde nasıldır?
10. Hayatındaki insanlardan ne beklersin?
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Ailen – Beklentilerin Yükü Altında Ezildin
Eski Sevgili – Sevgiye Açken Kırıldın
Sen – Kendine En Büyük Hasarı Sen Verdin
Toplum – Rol Dayatmaları Ruhunu Yordu
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