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Psikolojini Bu Hale Getiren Asıl Kişiyi Açığa Çıkarıyoruz!

Psikolojini Bu Hale Getiren Asıl Kişiyi Açığa Çıkarıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 13:01

Hayat bazen öyle sınavlardan geçirir ki, ruhunun hangi anda yara aldığını fark etmek yıllar sonra mümkün olur. Belki bir arkadaş, belki ailen, belki de senin bile farkında olmadığın şekilde kendin... Peki seni bu hale kim getirdi? Bu testte, geçmişinin karanlık izlerini sürecek ve iç dünyanı bugüne getiren esas etkene ışık tutacağız.

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1. Kendini en son ne zaman “gerçekten” huzurlu hissettin?

2. Güvendiğin biri seni kırdığında ilk tepkin ne olur?

3. İnsanlarla duygusal bağ kurarken en çok ne seni zorlar?

4. Seni en çok ne yıkar?

5. Ailenle ilişkin nasıldı?

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6. En çok hangi cümle seni tetikler?

7. Hayatındaki en büyük pişmanlığın neyle ilgili?

8. Bir tartışmada genellikle...

9. Ruh halin genelde nasıldır?

10. Hayatındaki insanlardan ne beklersin?

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Ailen – Beklentilerin Yükü Altında Ezildin

Senin psikolojik yükünün en büyük taşıyıcısı, çocukluktan bugüne taşıdığın ailevi dinamikler. Sürekli güçlü, başarılı, 'sorunsuz' olman beklendi ve sen bu rolü kabullenmek zorunda kaldın. İçinden geçenleri söylemek, duygularını göstermek, hata yapmak neredeyse yasak gibiydi. Bu yüzden iç dünyanı hep bastırdın, 'iyi çocuk' olmaya odaklandın. Zamanla bu baskı; ilişkilerinde, arkadaşlıklarında, hatta kendi iç diyaloglarında bile izini bıraktı. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için kendini ikinci plana atmayı alışkanlık haline getirdin. Ne hissettiğini bastırmakta o kadar ustalaştın ki, artık bazen sen bile kendi hislerine ulaşamıyorsun. Ama unutma, geçmişi değiştiremeyiz ama onun üzerimizdeki etkisini tanımak ve yeniden şekillendirmek elimizde. Psikolojini bozan düzeni fark ettikçe, ondan sıyrılacak gücü de içinde bulabilirsin.

Eski Sevgili – Sevgiye Açken Kırıldın

Kalbini en çok yoran kişi, ona en çok güvendiğin, duygularını en çıplak haliyle sunduğun kişi: bir zamanlar sevdiğin biri. Sana sevgi vaat edip sonra seni yalnız bırakan, kırılganlığını kendi egosuyla ezen biri bu… Güven duygun sarsıldı, sevilmeyi hak etmediğini bile düşündüğün zamanlar oldu. Bir ilişkide ihtiyaç duyduğun ilgiyi, bağlılığı görememek seni derinden sarstı. Şimdi yakınlaşmalar sana karışık geliyor; bir yanın bağlanmak istiyor, bir yanın kaçmak... Bu duygusal kırılma, zihninde duvarlar örmene sebep olmuş. Ancak kalbinin derinlerinde hâlâ sevgiye dair bir umut var. Şimdi bunu hak eden kişilere yönelmek, geçmişin gölgesinden kurtulmak ve tekrar güvenmeyi öğrenmek zamanı.

Sen – Kendine En Büyük Hasarı Sen Verdin

Kabul etmesi zor ama gerçek: psikolojini en çok yoran kişi, sensin. Geçmişte başkalarının davranışlarından kaynaklı olsa da, zamanla iç sesin çok acımasız hale gelmiş. Kendini sürekli suçlayan, yargılayan, yeterli görmeyen bir versiyonuna dönüşmüşsün. Duygularını bastırmış, acılarını yok saymış, kendini önemsemeyi öğrenememişsin. Bazen güçlü görünmeye çalışırken aslında en çok kendine zarar vermişsin. Kendi iç savaşında yalnızlaşmışsın. Ama bu farkındalık, aynı zamanda dönüşüm için bir anahtar. Kendine biraz daha nazik olmayı dene. İzin ver, hisset, kabul et. Çünkü sen de anlayışa, şefkate ve en önemlisi kendi sevgine layıksın.

Toplum – Rol Dayatmaları Ruhunu Yordu

Senin psikolojini bozan, belki de en görünmez ama en derin baskı: toplumun sana dayattığı roller ve beklentiler. “Şöyle olmalısın”, “Böyle davranmalısın”, “Bu yaştasın, artık…” gibi sayısız cümleyle ruhun şekillendirilmeye çalışılmış. İçinden geleni değil, senden bekleneni yaşamaya zorlanmışsın. Gerçek kimliğini ifade etmekte zorlanmış, “normal” görünme çabasına girmişsin. Bu nedenle çoğu zaman içsel çatışmalar yaşamışsın; çünkü olmak istediğinle, olmak zorunda bırakıldığın kişi aynı değil. Ama ruhun sana sinyaller veriyor: “Artık kendi hayatımı yaşamak istiyorum.” Bu sesi bastırma. Hayat senin, ve onu gerçekten seninmiş gibi yaşama hakkın var.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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