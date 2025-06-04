Psikolojini Bu Hale Getiren Asıl Kişiyi Açığa Çıkarıyoruz!

Senin psikolojik yükünün en büyük taşıyıcısı, çocukluktan bugüne taşıdığın ailevi dinamikler. Sürekli güçlü, başarılı, 'sorunsuz' olman beklendi ve sen bu rolü kabullenmek zorunda kaldın. İçinden geçenleri söylemek, duygularını göstermek, hata yapmak neredeyse yasak gibiydi. Bu yüzden iç dünyanı hep bastırdın, 'iyi çocuk' olmaya odaklandın. Zamanla bu baskı; ilişkilerinde, arkadaşlıklarında, hatta kendi iç diyaloglarında bile izini bıraktı. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için kendini ikinci plana atmayı alışkanlık haline getirdin. Ne hissettiğini bastırmakta o kadar ustalaştın ki, artık bazen sen bile kendi hislerine ulaşamıyorsun. Ama unutma, geçmişi değiştiremeyiz ama onun üzerimizdeki etkisini tanımak ve yeniden şekillendirmek elimizde. Psikolojini bozan düzeni fark ettikçe, ondan sıyrılacak gücü de içinde bulabilirsin.