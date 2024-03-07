Psikolojik Desteğe İhtiyaç Araştırması: Kadınlar Erkeklere Fark Attı!
Psikolojik Desteğe İhtiyaç Araştırması: Kadınlar Erkeklere Fark Attı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Metropoll Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, Türkiye'deki kadınların psikolojisine ilişkin yaptıkları bir çalışmanın sonucunu yeniden yayınladı.
Türkiye'nin Nabzı anketinde geçen yıl 1801 kişi yapılan çalışmada; erkek ve kadın katılımcılara "Psikolojik desteğe ihtiyacınız var mı?" sorusu yöneltildi.
Kadınların neredeyse yarısı (yüzde 48,2) psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söylerken, erkeklerin yüzde 63,2'lik kısmı böyle bir desteğe ihtiyaçları olmadığını belirtti.
Metropoll'ün çalışmasına ilişkin kapsamlı görümün 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda