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Psikolojik Desteğe İhtiyaç Araştırması: Kadınlar Erkeklere Fark Attı!

Psikolojik Desteğe İhtiyaç Araştırması: Kadınlar Erkeklere Fark Attı!

psikoloji
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 12:21

Metropoll Araştırma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, kadınların psikolojisi üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarını yeniden paylaştı. 

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Metropoll Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, Türkiye'deki kadınların psikolojisine ilişkin yaptıkları bir çalışmanın sonucunu yeniden yayınladı.

Metropoll Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, Türkiye'deki kadınların psikolojisine ilişkin yaptıkları bir çalışmanın sonucunu yeniden yayınladı.

Türkiye'nin Nabzı anketinde geçen yıl 1801 kişi yapılan çalışmada; erkek ve kadın katılımcılara "Psikolojik desteğe ihtiyacınız var mı?" sorusu yöneltildi.

Türkiye'nin Nabzı anketinde geçen yıl 1801 kişi yapılan çalışmada; erkek ve kadın katılımcılara "Psikolojik desteğe ihtiyacınız var mı?" sorusu yöneltildi.

Kadınların neredeyse yarısı (yüzde 48,2) psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söylerken, erkeklerin yüzde 63,2'lik kısmı böyle bir desteğe ihtiyaçları olmadığını belirtti.

Kadınların neredeyse yarısı (yüzde 48,2) psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söylerken, erkeklerin yüzde 63,2'lik kısmı böyle bir desteğe ihtiyaçları olmadığını belirtti.

Metropoll'ün çalışmasına ilişkin kapsamlı görümün 👇

Metropoll'ün çalışmasına ilişkin kapsamlı görümün 👇

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