Psikoloji Testi: Seni İçten İçe Çürüten Şeyi Söylüyoruz!

Seni içten içe yoran şey, hiç durmayan zihnin. Sürekli ihtimalleri düşünmek, en kötü senaryoları kurmak ve her şeyi kontrol etmeye çalışmak seni tüketiyor. Bu durum seni hem zihinsel hem de duygusal olarak yoruyor. Gevşemek ve akışa bırakmak senin için zor olabilir ama imkansız değil. Hayatın her anını kontrol edemezsin ve buna gerek de yok. Biraz bırakmayı öğrenmek sana iyi gelecek.