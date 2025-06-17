Psikoloji Testi: Hangi Jung Arketipisin?
İnsan zihni, karmaşık yapısıyla yüzyıllardır araştırmaların odak noktası olmuştur. Ünlü psikiyatrist Carl Gustav Jung, kişiliğimizi şekillendiren evrensel semboller ve kalıpları 'arketipler' olarak adlandırdı. Her birimiz, bu derin kolektif bilinçten izler taşırız ve belirli arketiplerle daha fazla özdeşleşiriz.
Psikoloji Testi: Hangi Jung Arketipisin?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kalabalık bir ortama girdiğinde ilk hissin nedir?
4. En çok hangi cümle seni yansıtır?
5. Karar verirken neye göre hareket edersin?
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6. En çok hangi film karakteri sana hitap eder?
7. İnsanlarla ilişkinde nasıl birisin?
8. Bazen sevgisiz hissettiğin oluyor mu?
9. Aşağıdaki mesleklerden hangisi seni daha çok yansıtır?
10. Son olarak başkalarının senin hakkındaki düşünceleri çok önemli mi?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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