Protokolde Kavga: TOKİ Başkanı ile Beşiktaş Başkanı Arasında İtişme Yaşandı
Protokolde Kavga: TOKİ Başkanı ile Beşiktaş Başkanı Arasında İtişme Yaşandı
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Final karşılaşmasını protokol tribününde izleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında tartışma yaşandı. Kavganın sebebi öğrenilemezken, görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.
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Beşiktaş’ın, 3-2 kazanarak Trabzonspor mağlup ettiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.
Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.
Kavganın görüntüleri 👇
İkili arasında yaşanan gerilimin ise neden meydana geldiği öğrenilmedi.
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