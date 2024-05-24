Protokolde Kavga: TOKİ Başkanı ile Beşiktaş Başkanı Arasında İtişme Yaşandı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Final karşılaşmasını protokol tribününde izleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında tartışma yaşandı. Kavganın sebebi öğrenilemezken, görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.