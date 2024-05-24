Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Protokolde Kavga: TOKİ Başkanı ile Beşiktaş Başkanı Arasında İtişme Yaşandı

Protokolde Kavga: TOKİ Başkanı ile Beşiktaş Başkanı Arasında İtişme Yaşandı

Beşiktaş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.05.2024 - 11:41

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Final karşılaşmasını protokol tribününde izleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında tartışma yaşandı. Kavganın sebebi öğrenilemezken, görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Beşiktaş’ın, 3-2 kazanarak Trabzonspor mağlup ettiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

Beşiktaş’ın, 3-2 kazanarak Trabzonspor mağlup ettiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Kavganın görüntüleri 👇

İkili arasında yaşanan gerilimin ise neden meydana geldiği öğrenilmedi.

İkili arasında yaşanan gerilimin ise neden meydana geldiği öğrenilmedi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın