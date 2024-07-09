Prens'teki Anarkhia ile Thenio'nun Yıllar Önce Oynadıkları Filmdeki Bir Sahne Gözümüzü Yaşarttı
Prens'teki Anarkhia ile Thenio'nun Yıllar Önce Oynadıkları Filmdeki Bir Sahne Gözümüzü Yaşarttı
Prens dizisinin en ikonik karakterlerinden ikisi, Thenio ile Anarkhia hiç kuşkusuz. Peki onları canlandıran Çağdaş Onur Öztürk ile Aslı Tandoğan'ın başka bir filmde gene çift olduğunu biliyor muydunuz? @moviegolds'un paylaştığı bir edit bizi uzaklara daldırmaya yetti bile. Gelin karakterlerin ayrıntılarına ve o edite hep birlikte bakalım.
Dikkat: Bu içerikte Prens dizisini izlemeyenler için spoiler niteliğinde bilgiler vardır.
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Giray Altınok'un yazıp oynadığı BluTV dizisi 'Prens' son zamanların en sevilen, en demeyelim hatta çok sevilen yerli yapımlarından biri. Dizinin her karakteri ayrı bir dünya ve komedi konusu.
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Prens, Kraliçe Sion, Kalesh, Hasharia, Larg, Orion, Köle derken her biri artık Türk dizi dünyasında ikonik karakterler haline geldi. Kaptan Vandyke'ı saymıyorum bile, onu zaten hit şarkısıyla hepiniz tanıyorsunuz.
Bugün de biraz Thenio ile Anarkhia'yı konuşalım. Buradan sonrası izlemeyenlere spoiler olabilir. Thenio'yu denyoluğuyla hepiniz tanıyorsunuz; kral babasını öldürüp kral oldu ama tahtı Prens'e ve amcası Kalesh'e kaptırdı. Eşi Anarkhia ile ilişkisi de dizinin en fantastik hikayelerinden biri.
Anarkhia'ya gelince Prens'ten 'Vahşi Kelebek' kıvamında bir çocuğu oldu ve gitti o çocuğu Macarların eline verdi. Dizinin ikinci sezonunda Thenio ile ilişkisi bozuldu haliyle. Ama her ne kadar da olsa dizinin en ikonik çiftlerinden biri oldular.
Ya karakterleri canlandıran Aslı Tandoğan ile Çağdaş Onur Öztürk'ün daha önce başka bir filmde sevgili rollerini canlandırdığını söylesek size ne dersiniz? Son zamanlarda yapılan bir edit bizi ta 10 sene öncesine götürdü.
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2014 yılında vizyona giren 'Kendime İyi Bak' filminde Tandoğan ile Öztürk bir çifti canlandırmış. Gelin @moviegolds'un paylaştığı ve Prens dizisiyle o filmi bir araya getiren edite hep birlikte bakalım.
Peki edit hakkında kimler kimler neler söyledi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım:
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