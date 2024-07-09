Prens'teki Anarkhia ile Thenio'nun Yıllar Önce Oynadıkları Filmdeki Bir Sahne Gözümüzü Yaşarttı

Prens dizisinin en ikonik karakterlerinden ikisi, Thenio ile Anarkhia hiç kuşkusuz. Peki onları canlandıran Çağdaş Onur Öztürk ile Aslı Tandoğan'ın başka bir filmde gene çift olduğunu biliyor muydunuz? @moviegolds'un paylaştığı bir edit bizi uzaklara daldırmaya yetti bile. Gelin karakterlerin ayrıntılarına ve o edite hep birlikte bakalım.

Dikkat: Bu içerikte Prens dizisini izlemeyenler için spoiler niteliğinde bilgiler vardır.