Prens'le Devleşen Giray Altınok, Ayakkabıyı Sanat Diye İzleyenlere 'Var Bunlar' Göndermesi Yaptı!
Prens'le Devleşen Giray Altınok, Ayakkabıyı Sanat Diye İzleyenlere 'Var Bunlar' Göndermesi Yaptı!
Son zamanlarda özellikle Prens ile büyük popülerlik kazanan Giray Altınok, New York'ta bir sosyal medya kullanıcısının ayakkabısını sanat müzesinde çıkarması sonucu yaşananlara Var Bunlar dizisiyle gönderme yaptı.
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Son zamanların en muhteşem dizilerinden biri olan Prens, geride kalan iki sezonuyla izleyiciyi kahkahaya boğmayı başardı.
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Dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok, her ne kadar Prens'le tanınırlığını artırsa da pek çok başarılı yapımda rol aldığı şimdilerde daha görünür hale geldi.
Özellikle Prens'i de birlikte yazdığı Kerem Özdoğan'la yaptığı Var Bunlar dizisi, Prens sonrasında popüler olmayı başardı ve çok sevildi.
New York'ta bir sosyal medya kullanıcısının sanat galerisinde ayakkabısını çıkarıp ziyaretçileri kandırdığı anlara Giray Altınok'tan gönderme geldi!
Videoyu alıntılayıp aşağıdaki tweet'i atan Giray Altınok, meğer daha önce Var Bunlar'da benzer bir sahne yazmış 😅
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Cep telefonunu izleyip yorumlayan kalabalığa Tufan'ın tepkisini buradan izleyebilirsiniz. Gerçekten Var Bunlar 😅
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