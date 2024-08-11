Animasyon Filmlerindeki En Komik 10 Karakter
Animasyon Filmlerindeki En Komik 10 Karakter
Animasyon filmlerinin sadece çocuklara göre olduğunu düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz çünkü bu keyifli animasyonları izlerken gülmekten karnınıza ağrılar girecek. Bazı karakterler var ki komikliği ile adeta izleyenlerin gönlünde taht kurmuş... İşte o karakterlerden 10 tanesi 👇🤣
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1. Shrek
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2. Gru
3. Minyonlar
4. Dory
5. Kral Julien
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