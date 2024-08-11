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Animasyon Filmlerindeki En Komik 10 Karakter

etiket Animasyon Filmlerindeki En Komik 10 Karakter

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 12:31

Animasyon filmlerinin sadece çocuklara göre olduğunu düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz çünkü bu keyifli animasyonları izlerken gülmekten karnınıza ağrılar girecek. Bazı karakterler var ki komikliği ile adeta izleyenlerin gönlünde taht kurmuş... İşte o karakterlerden 10 tanesi 👇🤣

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1. Shrek

Shrek, bir bataklıkta yalnız yaşayan kocaman bir devdir. Dış görüntüsüne baktığınızda kocaman yeşil bedeni sizi korkutabilir ama yumuşacık kalbi ile en efsane karakterlerden biridir. İzlemeye doyamadığımız bu animasyonda Shrek'in komik halleri listede ilk sırada yerini aldı...

2. Gru

Çılgın Hırsız serisi karakterlerinden Gru'nun somurtkan suratı üç sevimli kız çocuğunu evlat edindikten sonra tamamen değişir. Kendisinin bile bilmediği yumuşacık tarafını keşfeder. Kendi icatları ve başarısız kötü adam planları ile mizah dolu anlara da öncülük eder.

3. Minyonlar

Gru'nun sadık yardımcıları minyonların kendi dillerinde konuştukları sevimli halleri ile gülmekten adeta karnımızı ağrıtırlar. Bu garip dili ilk önce anlamak zor gelse de bir kere komikliğine varınca gülmekten kendinizi alamayacaksınız...

4. Dory

Dorry, kısa süreli hafıza yaşayan bir cerrah balığıdır. Pozitifliği ve neşeli halleriyle aklımızda kalan en komik karakterlerden de biridir. Dory'nin maceraları sırasında yaşadığı komik anlar ve eğlenceli replikleriyle hafızamızda kalan karakterlerden biridir.

5. Kral Julien

Madagaskar serisinin kendini beğenmiş ve eğlenceli lemuru Kral Julien, dans etmeyi çok sever, kendine deli gibi hayran bir animasyon karakteridir! Egoztik dans hareketleri, komik aksanıyla söylediği replikler, çılgın fikirleri ile bizime n sevdiğimiz karakterlerden biri haline gelmiştir!

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6. Olaf

Kardan adamın bu kadar komik biri olacağını söyleseler hayatta inanmazdık ama bu animasyonda hepsi gerçek! Olduğu şeyin aksine yaz havası özlemi çeken Olaf'ın şapşik halleri yüzümüzde kocaman bir gülümseme bırakıyor. Naifliği, çocukça halleri de en keyifli yanları....

7. Buzz Lightyear

Buzz, galaktik bir koruyucu olduğunu düşünerek dünyaya gelen bir oyuncaktır. İlk baştaki ciddi ve kararlı tavırları, gerçekleri öğrendiğinde komik anlara dönüşür. Woody ile olan rekabeti ve dostluğu serinin en komik anlarından bazılarını yaratır.

8. Po Kung Fu Panda

Po, bir Kung Fu ustası olma hayalleri kuran bir pandadır. Sakarlıkları, yemek tutkusu ve iyimser tavırlarıyla izleyicilere bolca kahkaha sunar. Po'nun ustalarıyla ve ve düşmanlarıyla olan komik etkileşimleri bu karakteri unutulmaz yapmaya yetti de arttı bile!

9. Sid

Sid, dünyanın en sakar ve şapşik animasyon karakteri olabilir! Ayrıca tembelliği de en kötü yanlarından biri... Aptalca davranışları, komik replikleri, tuhaf maceralarıyla Buz Devri serisinin en komik karakterlerinden biridir...

10. Mr. Incredeible

Güçlü bir süper kahraman olmanın da bazı zorlukları yok değil... Günlük hayattaki ya da aile yaşamıyla başa çıkarken yaşadığı komik anlar düşmanlarla savaşmaktan daha zorlu anlar yaşatabiliyor. Süper güçleriyle sıradan işleri halletmeye çalışması da komik sahnelerde gülmekten yerlere düşürüyor!

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