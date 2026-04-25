Pomodoro Tekniği Nedir? İş Yaşamında Gerçekten Etkili mi?

Pomodoro Tekniği oldukça etkili olsa da her iş modeline birebir uyum sağlamayabilir. Sürekli müşteriyle iletişim halinde olan ya da anlık müdahale gerektiren işlerde 25 dakikalık kesintisiz odak süresi yakalamak zor olabilir. Ancak bu noktada tekniği tamamen bırakmak yerine esnetmek gerekir. Örneğin süreleri 15 dakika çalışma + 3 dakika mola gibi kendine göre düzenleyebilirsin. Bu esneklik sayesinde farklı iş türlerinde de fayda sağlamak mümkün olur.