article/comments
article/share
Haberler
Finans
Pomodoro Tekniği Nedir? İş Yaşamında Gerçekten Etkili mi?

etiket Pomodoro Tekniği Nedir? İş Yaşamında Gerçekten Etkili mi?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
25.04.2026 - 12:01

Çalışırken bir anda telefona bakıp sadece 2 dakika diye başlayan o mini kaçamaklar bazen saatlere dönüşebiliyor değil mi? İşte tam da bu noktada devreye giren bir yöntem var pomodoro tekniği! Hem kulağa havalı geliyor hem de uygulaması şaşırtıcı derecede basit. Hadi gel bu tekniğe birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pomodoro, kısa süreli odak ve molalarla verimli çalışmayı sağlayan bir tekniktir.

1980’lerde Francesco Cirillo tarafından geliştirilen bu teknik adını domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısından alıyor evet, olay bu kadar tatlı. Mantık oldukça basit 25 dakika boyunca sadece tek bir işe odaklanıyorsun sonra kısa bir mola veriyorsun. Bu döngü tekrar ettikçe hem zihnin yorulmuyor hem de işlerini daha net bir şekilde tamamlayabiliyorsun.

25 dakika odak 5 dakika mola. Küçük molalar aslında büyük motivasyon sağlıyor.

Pomodoro’nun en sevilen tarafı molalar! Çünkü beynin de bir dinlenme modu var. 25 dakika çalıştıktan sonra gelen 5 dakikalık mola motivasyonu tazeliyor. Sürekli çalışmaya zorlamak yerine küçük ödüller vermek sürdürülebilir bir tempo sağlıyor. Yani aslında sistem seni çalıştırmıyor sen sistemi seviyorsun!

Büyük işler gözünde büyümesin istiyorsan parçalara bölebilirsin.

Koca bir işi düşününce gözün korkuyor mu? Pomodoro burada devreye giriyor. Büyük projeleri 25 dakikalık parçalara bölmek işi daha ulaşılabilir hale getiriyor. Sadece 25 dakika yapacağım dediğinde başlamak kolaylaşıyor. Başlayınca da genelde devamı geliyor zaten!

Stresi yönetmek için küçük ama etkili bir taktik.

Pomodoro Tekniği’nin en büyük artılarından biri de iş stresini azaltmaya yardımcı olmasıdır. Çünkü bu yöntem işleri gözünde büyütmeni engeller ve yapılacakları daha net parçalara böler. Belirsizlik azaldıkça kaygı da azalır. Ayrıca düzenli mola vermek zihinsel baskıyı düşürür ve yetişemiyorum hissini kontrol altına alır. Gününü planlayabildiğini görmek iş hayatında en çok ihtiyaç duyulan o kontrol duygusunu geri kazandırır.

Herkese uyar mı? İşte kritik soru burada!

Pomodoro Tekniği oldukça etkili olsa da her iş modeline birebir uyum sağlamayabilir. Sürekli müşteriyle iletişim halinde olan ya da anlık müdahale gerektiren işlerde 25 dakikalık kesintisiz odak süresi yakalamak zor olabilir. Ancak bu noktada tekniği tamamen bırakmak yerine esnetmek gerekir. Örneğin süreleri 15 dakika çalışma + 3 dakika mola gibi kendine göre düzenleyebilirsin. Bu esneklik sayesinde farklı iş türlerinde de fayda sağlamak mümkün olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gerçekten işe yarıyor mu? Kısa cevap evet ama doğru kullanırsan...

Pomodoro Tekniği özellikle dikkat gerektiren, derin odak isteyen işlerde oldukça etkilidir. Yazılım geliştirme, içerik üretimi, analiz gibi işlerde verimliliği gözle görülür şekilde artırabilir. Ancak burada önemli olan tekniği körü körüne uygulamak değil. Kendi çalışma stiline uygun hale getirmek gerekir. Doğru uygulandığında sadece daha fazla iş yapmak değil daha kaliteli iş üretmek de mümkün hale gelir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın