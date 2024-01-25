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Polonyalı Üretici ile Mahkemelik Olmuştu: Avrupa Birliği Mahkemesinden 'Audi Logosu' Kararı

Polonyalı Üretici ile Mahkemelik Olmuştu: Avrupa Birliği Mahkemesinden 'Audi Logosu' Kararı

Avrupa Birliği
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 15:58

Alman otomobil devi Audi'nin Polonyalı bir üretici firmaya logo hırsızlığı nedeniyle açtığı dava sonlandı. Avrupa Adalet Divanı, Audi'nin izni olmadan logosunun aynısı yada benzerinin kullanılamayacağına hükmetti.

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Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek hukuk merci konumunda bulunan Avrupa Adalet Divanı, Alman otomobil üreticisi Audi'nin amblem ve logosunun yan sanayi parçalarda kullanımına ilişkin kararını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek hukuk merci konumunda bulunan Avrupa Adalet Divanı, Alman otomobil üreticisi Audi'nin amblem ve logosunun yan sanayi parçalarda kullanımına ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, bir otomobil üreticisinin sahip olduğu ticari markanın aynı veya benzeri bir logonun yedek parçalarda kullanımını engelleyebileceğine karar verdi.

Mahkeme, bir otomobil üreticisinin sahip olduğu ticari markanın aynı veya benzeri bir logonun yedek parçalarda kullanımını engelleyebileceğine karar verdi.

Kararda, bir yedek parça imalatçısının ürünlerini markaya ait amblemi takmaya uygun biçimde tasarlamasının da önlenebileceği belirtildi. Böylece mahkeme, Audi logosuna benzer bir şeklin firmanın izni olmadan kullanılmasının ticari marka yasasını ihlal edeceğine hükmetmiş oldu.

Kararda, bir yedek parça imalatçısının ürünlerini markaya ait amblemi takmaya uygun biçimde tasarlamasının da önlenebileceği belirtildi. Böylece mahkeme, Audi logosuna benzer bir şeklin firmanın izni olmadan kullanılmasının ticari marka yasasını ihlal edeceğine hükmetmiş oldu.

Polonya'da bir yedek parça üreticisi, eski Audi modellerine uyarlanmış radyatör ızgaraları satıyordu. Bu radyatör ızgaraları, Audi'nin birbirine geçmiş dört halkalı logosu biçiminde oyulmuş bir alanı içeriyordu.

Polonya'da bir yedek parça üreticisi, eski Audi modellerine uyarlanmış radyatör ızgaraları satıyordu. Bu radyatör ızgaraları, Audi'nin birbirine geçmiş dört halkalı logosu biçiminde oyulmuş bir alanı içeriyordu.

Bu tasarıma itiraz eden Audi, Polonya'da hukuki süreç başlatmıştı. Polonya'daki mahkeme ise dosyayı Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

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