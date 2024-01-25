Polonyalı Üretici ile Mahkemelik Olmuştu: Avrupa Birliği Mahkemesinden 'Audi Logosu' Kararı
Polonyalı Üretici ile Mahkemelik Olmuştu: Avrupa Birliği Mahkemesinden 'Audi Logosu' Kararı
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Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek hukuk merci konumunda bulunan Avrupa Adalet Divanı, Alman otomobil üreticisi Audi'nin amblem ve logosunun yan sanayi parçalarda kullanımına ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme, bir otomobil üreticisinin sahip olduğu ticari markanın aynı veya benzeri bir logonun yedek parçalarda kullanımını engelleyebileceğine karar verdi.
Kararda, bir yedek parça imalatçısının ürünlerini markaya ait amblemi takmaya uygun biçimde tasarlamasının da önlenebileceği belirtildi. Böylece mahkeme, Audi logosuna benzer bir şeklin firmanın izni olmadan kullanılmasının ticari marka yasasını ihlal edeceğine hükmetmiş oldu.
Polonya'da bir yedek parça üreticisi, eski Audi modellerine uyarlanmış radyatör ızgaraları satıyordu. Bu radyatör ızgaraları, Audi'nin birbirine geçmiş dört halkalı logosu biçiminde oyulmuş bir alanı içeriyordu.
Bu tasarıma itiraz eden Audi, Polonya'da hukuki süreç başlatmıştı. Polonya'daki mahkeme ise dosyayı Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.
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