Hyundai Fiyat Listesi Ocak 2024: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar

2023'ün son aylarında modellerine kampanya uygulanan Hyundai'in bu tutumu, yeni yılın ilk ayında da devam etti. Aralık ayında kampanya dahilinde 710 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan i10, ocak ayında yine bu seviyeden listelendi. Aşağıda belirtilen fiyatlar, azami / maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.