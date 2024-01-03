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Hyundai Fiyat Listesi Ocak 2024: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar

Hyundai Fiyat Listesi Ocak 2024: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar

Hyundai
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.01.2024 - 14:02

Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticisi Hyundai, yeni yılın ilk fiyat listesini otomobil tutkunları ile paylaştı. Aralık ayında fiyat artışına gitse de birçok modelinde ciddi indirimler sunan marka, ocak ayında da kampanya dahilinde fiyatlarını neredeyse sabit tuttu. Peki, Hyundai'nin popüler modelleri i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar? İşte Hyundai'nin Ocak 2024 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.hyundai.com/
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Hyundai fiyat listesi

Hyundai fiyat listesi

2023'ün son aylarında modellerine kampanya uygulanan Hyundai'in bu tutumu, yeni yılın ilk ayında da devam etti. Aralık ayında kampanya dahilinde 710 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan i10, ocak ayında yine bu seviyeden listelendi. Aşağıda belirtilen fiyatlar, azami / maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i10 fiyat listesi Ocak 2024

Hyundai i10 fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 710.743 TL

  • 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 780.743 TL

  • 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 840.744 TL

Hyundai i20 fiyat listesi Ocak 2024

Hyundai i20 fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel 799.743 TL

  • 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik  866.296 TL

  • 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik 921.296 TL

  • 1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik 996.296 TL

  • 1.0 T 100PS Style Benzin DCT 970.743 TL

  • N 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manue 1.361.296 TL

Hyundai Elentra fiyat listesi Ocak 2024

Hyundai Elentra fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.296.296 TL

  • 1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.581.296 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi Ocak 2024

Hyundai Bayon fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 916.296 TL

  • 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 951.296 TL

  • 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.005.296 TL

  • 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik  1.096.296 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.050.744 TL

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Hyundai Kona fiyat listesi Ocak 2024

Hyundai Kona fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT 1.582.648 TL

  • 1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT  1.611.747 TL

  • 1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.731.296 TL

  • 1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT 1.716.296 TL

Hyundai Tucson fiyat listesi Ocak 2024

Hyundai Tucson fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT  1.576.296 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT  1.651.296 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT  1.926.296 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT 1.685.226 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 1.951.296 TL

  • 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik 2.196.296 TL

Hyundai Sante FE fiyat listesi Ocak 2024

Hyundai Sante FE fiyat listesi Ocak 2024
  • 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik 2.901.296 TL
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