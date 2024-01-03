Hyundai Fiyat Listesi Ocak 2024: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar
Hyundai Fiyat Listesi Ocak 2024: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.hyundai.com/
Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticisi Hyundai, yeni yılın ilk fiyat listesini otomobil tutkunları ile paylaştı. Aralık ayında fiyat artışına gitse de birçok modelinde ciddi indirimler sunan marka, ocak ayında da kampanya dahilinde fiyatlarını neredeyse sabit tuttu. Peki, Hyundai'nin popüler modelleri i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar? İşte Hyundai'nin Ocak 2024 güncel fiyat listesi.
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Hyundai fiyat listesi
Hyundai i10 fiyat listesi Ocak 2024
Hyundai i20 fiyat listesi Ocak 2024
Hyundai Elentra fiyat listesi Ocak 2024
Hyundai Bayon fiyat listesi Ocak 2024
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Hyundai Kona fiyat listesi Ocak 2024
Hyundai Tucson fiyat listesi Ocak 2024
Hyundai Sante FE fiyat listesi Ocak 2024
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