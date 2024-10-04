Polat Çiftine Yasa Dışı Bahis Şoku: Bahis Baronu ile Aynı Davadan Yargılanabilirler

Dilan ve Engin Polat ile birlikte 28 kişinin vergi kaçırma ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Ünlü çiftin yargılandığı davanın heyeti, yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Derkan Başer’in yargılandığı dava ile dosyanın birleştirilmesi yönünde yazı yazdı. Mahkemenin talebi kabul edilirse, Polat çifti yasa dışı bahis suçlamasıyla karşı karşıya kalacak.