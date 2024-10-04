Polat Çiftine Yasa Dışı Bahis Şoku: Bahis Baronu ile Aynı Davadan Yargılanabilirler
Polat Çiftine Yasa Dışı Bahis Şoku: Bahis Baronu ile Aynı Davadan Yargılanabilirler
Dilan ve Engin Polat ile birlikte 28 kişinin vergi kaçırma ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Ünlü çiftin yargılandığı davanın heyeti, yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Derkan Başer’in yargılandığı dava ile dosyanın birleştirilmesi yönünde yazı yazdı. Mahkemenin talebi kabul edilirse, Polat çifti yasa dışı bahis suçlamasıyla karşı karşıya kalacak.
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Dilan ve Engin Polat, yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra ayrı ayrı cezaevinden salınmış ve 28 kişinin yargılandığı davada hiç tutuklu sanık kalmamıştı.
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Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, çiftin kara para aklama iddiasıyla yargılandığı davada ilginç bir gelişme yaşandı.
Mahkeme, yasa dışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davasına birleştirme önerisinde bulunacağını belirtti.
Bahis baronunun yargılandığı mahkemeye yazılan ‘birleştirme önerisi' konulu yazıda, iki dava dosyası arasında '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçu yönünden irtibat bulunduğu belirtildi.
Ayrıca yazıda, Engin Polat'ın sanal bahisten gelen paralarla şirket kurmak, Türkiye'de banka hesapları temin etmek, ATM ekibi kurmak, coin hesapları temin etmek ve kendi şirketlerinde toplanan paraları ana havuza atmak ve daha sonra yurt dışına coin üzerinden göndermek şeklindeki eylemlerine iddianamede yer verildiği anlatıldı.
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İki ayrı dosyada iki aynı soruşturma delillerinin birbiriyle örtüştüğünün gözlemlendiği kaydedilen yazıda, iddianamede Engin Polat'ın kurduğu suç örgütü eliyle yasa dışı bahis parasının birçok şirket içerisinde gezdirildikten sonra özellikle soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına, yasa dışı bahis lideri Derkan Başer' e aktarılmasını hedeflediği belirtildi.
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