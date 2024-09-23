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Planladığın Date'e Göre Hazırlanırken Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Planladığın Date'e Göre Hazırlanırken Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 23:04

Özel bir date için hazırlanırken doğru müzik seçimi ruh halini ve enerjini artırabilir. Planladığın date türüne göre seni en iyi şekilde hazırlayacak şarkıyı keşfetmek için bu eğlenceli teste göz at! 

Hazırsan, sana en uygun melodiyi bulup, date’ine müzikle tat katacağız!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Buluşma nerede olmalı?

2. Çok heyecanlı :) Buluşma için hazırlanma süren ortalama ne kadar olur?

3. Peki, kıyafet tercihin nasıl olacak?

4. Date'ini güzelleştirecek bir çiçek seç!

5. Tatlı yiyin tatlı konuşun! Bu tatlılardan hangisini sipariş etmek istersin?

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6. Buluştuğunuzda ilk kim iltifatta bulunacak sence?

7. Diyelim ki ilk buluşmada karşındaki senin hoşuna gidecek bir hareket yaptı, nedir bu hareket?

8. Son olarak, ilk buluşmadan ona aşık olacak mısın?

Mustafa Sandal- Aşka Yürek Gerek

Edis- Dudak

Simge- Önümüz Yaz

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