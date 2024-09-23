Planladığın Date'e Göre Hazırlanırken Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Planladığın Date'e Göre Hazırlanırken Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Özel bir date için hazırlanırken doğru müzik seçimi ruh halini ve enerjini artırabilir. Planladığın date türüne göre seni en iyi şekilde hazırlayacak şarkıyı keşfetmek için bu eğlenceli teste göz at!
Hazırsan, sana en uygun melodiyi bulup, date’ine müzikle tat katacağız!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Buluşma nerede olmalı?
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2. Çok heyecanlı :) Buluşma için hazırlanma süren ortalama ne kadar olur?
3. Peki, kıyafet tercihin nasıl olacak?
4. Date'ini güzelleştirecek bir çiçek seç!
5. Tatlı yiyin tatlı konuşun! Bu tatlılardan hangisini sipariş etmek istersin?
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